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影／機捷中壢站2028年7月通車 估台北到中壢最快75分鐘

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
交通部鐵道局說明機場捷運延伸線計畫。記者曹悅華／攝影
交通部鐵道局說明機場捷運延伸線計畫。記者曹悅華／攝影

桃園機場捷運2017年3月正式通車，目前終點站為A21環北站。為了路網效能提升將增加A22老街溪站、A23中壢站，分別預計2022年7月、2028年7月通車。交通部鐵道局說，現在台北站到環北站約68分鐘，建設完畢後環北到中壢站預計多6到7分鐘，從台北搭到中壢站預估75到80分鐘。至於目前機捷每15分鐘一班，是否會提高發車頻率，鐵道局說屆時視旅運量再決定。

鐵道局說，機捷中壢延伸線自A21環北站起，沿中豐路採地下方式南行，至中央西路路口附近設置A22老街溪站後，往南於中山路附近東轉穿越民宅至中正路，在目前台鐵中壢火車站下方設置A23中壢車站，長度約2.06公里。

鐵道局說，當初核定時桃園鐵路是高架化，捷運中壢站會在地下二層，但隨著桃園鐵路地下化後，捷運將改在地下三層，台鐵則在地下二層，多了一層約增加10億經費，桃園市政府表示會負責支付。新增兩站總建設經費從138億來到148億。

鐵道局說，為配合桃園鐵路由高架化改為地下化，原規畫以潛盾工法穿越台鐵中壢站區，變更為以明挖覆蓋及管冪工法施作。計畫期程奉行政院於2018年7月5日核定，展延至2029年，並分兩階段通車，A22站2022年7月通車，A23站2028年7月通車。

鐵道局說，延伸線土建工程含軌道工程，於2013年12月28日開工，目前A22車站工區已完成主體結構，正進行車站建築裝修及水電環控工作。A22車站至橫渡線隧道及軌道已施作完成；另橫渡線上方道路預計於今年12月31日前完成道路復舊作業；A23車站目前正進行健行路連續壁及淺挖覆蓋作業。

為利A23車站與桃園鐵路地下化共構區工程進行，鐵道局說新建中壢臨時後站及跨站天橋，預計9月底完工，取代現有中壢後站功能。跨站天橋下層除提供旅客進出乘車外，上層提供跨越中壢火車站前後站之民眾通行，預計10月啟用後將提供搭乘火車民眾及中壢市民更便捷的通行動線。

鐵道局說，延伸線機電工程係由德國西門子公司所領銜的團隊已於去年10月15日開始設計，包含號誌、供電、通訊、月台門、中央監控及維修管理六大子系統，號誌系統採用於普通車加裝通訊式列車控制系統(CBTC)，為國內首次具有雙號誌系統列車，其困難度遠高於單一車載號誌系統，並於9月首列車交付廠商開始進行改裝等作業，朝目標邁進。

鐵道局說，機場捷運延伸線計畫正依核定計畫期程全力推動，節制8月31日進度達55.71%。目前A22站已邁入施工高峰期，建築裝修、水電環控及機電系統工項正全面展開，有信心達成通車目標；A23站將全力趲趕進度期能早日完工通車，以提供民眾更優質的運輸服務。

A23站健行路西側第1層淺挖作業。圖／鐵道局提供
A23站健行路西側第1層淺挖作業。圖／鐵道局提供
A22穿堂層琺瑯板牆面骨架安裝。圖／鐵道局提供
A22穿堂層琺瑯板牆面骨架安裝。圖／鐵道局提供
中壢臨時後站及跨站天橋。圖／鐵道局提供
中壢臨時後站及跨站天橋。圖／鐵道局提供
中壢臨時後站及跨站天橋。圖／鐵道局提供
中壢臨時後站及跨站天橋。圖／鐵道局提供

鐵道 機場捷運

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