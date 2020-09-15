男性HPV感染率逾9成 曾染菜花發生罹癌風險增九倍

反覆感染人類乳突病毒（HPV）不僅可能對女性致癌，男性也有風險，一生至少一名性伴侶的男性HPV感染率高達91.3％，台灣疫苗推動協會理事長黃玉成指出，男性不僅易感染，感染後自然產生抗體比例少於一成，即使清除病毒，一年後再感染風險仍較沒感染過的人高出20.5倍。

HPV分為低致癌型及高致癌型，感染低致癌型HPV可能導致尖形濕疣（菜花），而感染高致癌型HPV則可能導致HPV相關癌症的發生，且兩者之間可能有關聯性，台灣本土研究發現，患有菜花的族群相較於一般未罹患菜花的民眾，未來發生肛門癌等HPV相關癌症的機率約高出九倍。

除了男性HPV盛行率高於女性外，男性自然感染HPV後能產生抗體的比例也偏低。黃玉成引用2007年長庚所做的千人HPV抗體調查，發現18至70歲男性抗體陽性率皆低於10%，恐陷入長時間重複感染，造成癌前病變風險增加。

黃玉成近一步解釋，據國際研究發現，以HPV16病毒為例，曾感染者即使清除病毒，但一年後再次感染HPV16風險，比未感染者高出20.5倍，清除後三年內再次感染的機率仍高達一般人13.5倍，研判與本身的行為及感染者體內受器已習慣HPV病毒，更容易結合複製有關。

台灣癌症基金會執行長賴基銘表示，為對抗重複感染率高、自然產生抗體率低的HPV病毒，不論男女都應該踴躍接種HPV疫苗產生抗體保護自己也保護伴侶，台灣癌症基金會與台灣疫苗推動協會共同推出「HPV衛教友善診所」，串聯全台近205間診間，提供風險評估、諮詢服務。

賴基銘再次呼籲，男女應共同預防HPV，遠離HPV感染威脅，提醒做好各項預防措施，並可以依醫囑施打HPV疫苗，能有效降低罹病風險，提醒民眾立即行動上網搜尋「HPV男癌之隱」，尋找最鄰近的HPV衛教友善診所，了解更多HPV相關知識，採取預防行動。