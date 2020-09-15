全球觀光業喊救命 意外開啟五星級飯店團購新商機

9月9日，在台北喜來登一場看似不起眼的「振興旅遊產業交流媒合會」，意外引來大量的台灣觀光業者齊聚一堂。從交通部觀光局，北市觀傳局官員，到飯店業者，旅行業者，甚至已經很久沒有工作機會的國外領隊們都紛紛前來，交頭接耳。他們急迫想了解目前在旅行產業中流傳的奇蹟，在疫情重創沒有國外光觀客的半年內，能幫大台北區五星級飯店賣出16000多個房間，貢獻超過6500萬現金流的AVEC團隊，到底是何方神聖?

圖／AVEC提供

AVEC是「中華職訓教育創新發展學會」的簡稱，原業務是協助勞動部勞動力發展署與企業做勞工教育訓練的組織，跟觀光業界真是八竿子都打不到的關係。但在台北市長柯文哲搖頭苦嘆，宣稱對台北市觀光飯店慘業狀況束手無策時，AVEC卻成了台北市觀傳局官員力挺站台，國內外五星級飯店爭相送獎牌求合作的當紅炸子雞。如何辦到?這要從靈魂人物理事長薛煒立說起。

Weili薛煒立,七年級前段班的年輕企業家。學的是資訊，在20歲不到的年紀已經考取多張微軟的程式證照。他的家族都與人資教育訓練背景相關，姊姊曾在鴻海轄下次集團擔任人資長職位。資訊加上人資的背景，走資訊型的教育訓練工作就變成合理選擇。直到COVID19新冠肺炎的衝擊到來，完全改變了AVEC的命運。

Weili原先計畫把2020年的重心放在已經談好大陸企業職訓的大單上，但面對全球疫情來襲後完全打亂，買方也要求停滯專案。百般無奈中他想起，多年的職訓已累積大量的學員人脈，何不把它組織起來送上網路尋求商機?

而要從那裏做起?他選擇了疫情最慘的觀光產業。Weili想如果連飛機都不飛了，這些重度依賴國外觀光客的五星級飯店，只能轉向將國內旅遊尋找救命藥。疫情期間幾乎所有飯店都在低價求客，所以飯店來源不是問題，重點是怎麼說服國內消費者去住五星級酒店?他決定從說服AVEC手中的輔導企業與職訓會員開始。

Weili學習了Costco的會員制，他把Costco寵會員的概念用在五星級的消費者，只要繳了微薄的會費就可以享用五星級酒店給代銷網站(OTA)幾乎相同的代理價格。平均是飯店訂位網站價格的七成。

這個真實讓利給會員的破壞式舉動，立刻在網路上炸鍋。獲利的AVEC企業與個人會員開始進行熱烈的口碑行銷，在沒有任何外部宣傳下檔檔活動秒殺。而首批與AVEC合作的五星級酒店也在業績上受到不小的驚嚇。

台北喜來登飯店是今年三月中開始與AVEC首次合作。在上半年所有台北飯店因為新冠肺炎一籌莫展的時刻，AVEC每個月都貢獻了將近一千個實際入住房晚數加近千萬預付的住房營收，幾乎佔到了今年第二季台北喜來登單店營收的三分之一。這當然引起喜來登飯店總經理盛緒平的高度關切。正常狀況下，國際級酒店很少會跟會員卡業者做太多的合作。但盛緒平說他發現AVEC很不相同，這個以網路科技為核心工具的團體非常懂會員與飯店的需求。Weili可以很精準地分析，飯店每個空置資源，他很有說服力能將飯店在不犧牲利潤況況下給他的會員有福利的驚喜。同時因為AVEC採取會員制，封閉式的銷售專屬產品，也不要求飯店另外再降利潤給AVEC，成本跟一般的訂位系統相同。他也觀察到AVEC確實不會排擠到飯店最關心的臨櫃直客。所以對疫情非常時期的五星級酒店來說，這真是沒有太多副作用的特效藥。

因此，雙方的合作從原本的住房方案，延伸到餐飲。在不到六個月時間內，AVEC創造5000萬的業績，挹注了台北喜來登的住房收入，高居所有業務合作第一名，也創造了飯店業內不可置信的案例。有了實績做背書，桃園喜來登，林口福朋喜來登酒店，台北萬怡酒店，漢來酒店....越來越多豪華飯店都陸陸續續加入AVEC的合作行列中。

AVEC的銷售實力不僅僅在台灣發威，疫情無情摧殘全球飯店業時也給了Weili絕佳機會。在2020年各個國際集團宣布不需要會員保級的時刻，卻幫萬豪集團創造了近500位新會員，目前萬豪與希爾頓兩家國際連鎖酒店集團，也都與AVEC簽訂合作協議。AVEC更堅持讓會員在官網透明價格訂房，這舉動又嚇掉產業專家們的一堆眼鏡。

而馬來西亞規模第一的酒店集團YTL,總經理SKAF更在會議當天的直播連線時，除了感謝AVEC在疫情期間給予YTL實質訂單與現金流的挹注，更當場宣布讓AVEC以最優勢的價格代理拓展台灣旅客的業務。這個賀禮又馬上有旅行業者當場要求與AVEC合作。

薛煒立表示：全球飯店集團早展開疫情後的佈局，他用台灣表現的績效說服飯店集團，除了給予會員超級優惠的價格，並給予超長的使用期限，有的酒店甚至承諾可以在開航免隔離14天後，起算完整一年使用期限，讓會員都能安心使用住宿。會員們也願意在飯店承諾下先付費，等疫情結束後能用中產階級的價格，實現了想都不敢想的國外超奢華旅行。而有了住房，會員亦需要機票與行程，這些商務客也是旅行社過去少能觸碰到的，透過AVEC提供客源媒合，運用國際集團給予的貨源（房價優惠），旅行業者可以更彈性包裝自己行程商品，這種共贏的設計，果然又讓產品一炮而紅!

這種既破壞又創新的作法，旅行業者的看法如何呢?

中華民國旅行業品質保障協會呂中豪副理事長顯然樂觀其成：新冠肺炎疫情期間尚未能開放國際邊境，國內旅遊成為國人出外旅遊的首選。國內旅遊市場向來與旅行社業者比較無直接關係，旅行社業者也在尋找轉型的契機點。像AVEC 學會內的成員和領導團隊非常年輕有活力,又懂網路技術。可望建立下新一代年輕人的旅遊新典範.

當然也有很多人質疑，AVEC的創新服務模式是否只適用於疫情的特殊時刻?

薛煒立的回答是:AVEC的核心思維，是服務與讓利。飯店需要客人，只要我們能在不傷害飯店利潤下，把優惠送給會員，就是服務好會員。讓會員滿意。服務的核心基礎就肯定在。有了核心競爭力，就不怕沒有生意做!