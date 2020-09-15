孕期青梅竹馬老公偷吃 8年後罹子宮頸癌的她最後悔這事

32歲小麗產後8年回診確診子宮頸癌，醫師詢問下，小麗說，產後有被告知施打HPV疫苗，減少感染風險，但夫妻從小青梅竹馬感情ㄧ直很好，認為自己不是風險族群，未施打HPV疫苗，直到發現自己罹患子宮頸癌前高惡度病變，才得知先生在她孕期「凍未條」曾去過聲色場所。

據美國疾病管制與預防中心大規模研究發現，在透過性行為傳染的病源中，人類乳突病毒（HPV）造成最多人感染，遠超過愛滋病毒、披衣菌、淋病等，台灣疫苗推動協會理事長黃玉成指出，換句話說，HPV已成性病冠軍，即使是單一性伴侶，也有近6成的機率感染HPV。

HPV有許多不同型別，低危險型HPV可能導致菜花或輕度子宮頸癌前病變；高危險型可能導致子宮頸癌及其他癌症，包含外陰癌、陰道癌等，多數經由性行為傳染，不論男女，只要發生生殖器接觸的性行為，就可能感染。

除建議性活躍的年輕群族接種HPV疫苗，婦女產後也是接種關鍵時機，婦產科醫學會秘書長黃建霈解釋，自然產後產道易有小傷口，增加感染HPV風險，除了女性定期接受子宮頸抹片篩檢外，不分男女更應依醫囑接種HPV疫苗，民眾可諮詢醫師，積極討論，遠離HPV感染風險。

黃建霈呼籲，預防HPV男女性都該做到三關鍵，包含依照醫囑接種HPV疫苗、安全性行為及女性定期抹片檢查，據國內資料，近年子宮抹片篩檢率達六成。

但黃建霈指出，20至29歲年輕女性屬性活躍群族，篩檢率卻偏低僅兩成，若反覆感染HPV，未來恐增加罹癌風險，建議儘早開始定期抹片檢查。據衛福部國健署提出的台灣本土研究顯示，子宮頸抹片篩檢是「四癌篩檢」中CP值之首，其降低約七成子宮頸癌死亡率。