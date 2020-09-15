中秋、國慶連假將屆 高公局估尖峰車流是平日的5到7倍

中秋及國慶連假將屆，高公局預估中秋、國慶連假前一天，國5即湧現花東車流，尖峰時段南向南港系統至坪林易有壅塞情形，而中秋連假期間首日及第2日每日6至下午4時南向南港系統至坪林，第2日下午3時至晚間10時、第3日上午11時至晚間11時及收假日上午10時至晚間8時，北向宜蘭至坪林等路段，車速將低於每小時40公里。

國慶連假部分，首日及第2日每日上午6時至下午4時南向南港系統至坪林，第2日下午3時至晚間10時及收假日上午10時至晚間8時北向宜蘭至坪林等路段，車速將低於每小時40公里，以上各連假尖峰時段之行車時間，恐將為平常的5至7倍。

高公局表示，用路人若仍欲於連假期間自行開車行駛國5，除避開上述尖峰時段及路段外，行車前請檢查車況，並利用高速公路1968App查詢即時路況，彈性調整行車時間與改道動線。

高公局提醒，國5南向壅塞或石碇及坪林入口封閉時，建議改道台9或106乙；另當蘇澳出口回堵時，請提早由羅東交流道改道台2線或台9線。國5北向壅塞時，往台北之用路人請改駛台9替代道路返程或於坪林交流道接回國5，避開雪山隧道塞車。

高公局表示，為分散中秋連假車流，國1及國3南向與國5雙向均有實施高乘載管制，國慶則實施國5雙向高乘載管制，南向管制時段均提早為上午6時至12時。