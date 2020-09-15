分型太複雜 「淋巴癌攻略」app助病友不再霧煞煞

34歲的佳佳是位高挑美麗、才華洋溢的設計師，正在職場大展身手，卻在今年被迫放慢速度。今年過年期間，佳佳胸口持續微痛，找不到明確原因，接受醫師建議做電腦斷層檢查，果然發現可疑腫塊，進一步開刀切片確診為淋巴癌。

佳佳確診後感到恐懼，便上網輸入關鍵字、耐著性子讀大量艱澀資料、想辦法理解專有名詞，她也到處瀏覽相關的部落格或粉絲專頁，卻發現平平都是淋巴癌，怎麼分那麼多類型、每個人的說法都不一樣。加上資料可信度不一，某些經驗分享太主觀或危言聳聽，佳佳越查越慌。

幸好，後來佳佳發現了血液及骨髓移植學會、血液病學會、台灣癌症希望基金會共同研發的「淋巴癌攻略app」。app資訊經學會和醫師確認，可信度高，又清楚，還有個人化的「就醫筆記」，可以整理自己在意的問題，就醫溝通效率大幅提升，陪同佳佳就醫的媽媽也下載來使用。

佳佳說，這個app能幫助自己預知接下來有哪些治療、可能的花費，給她極大正向支持，對未來更有信心，她也非常喜歡app可愛的視覺設計，每次打開心情都很好。

台大醫院血液腫瘤科主治醫師黃泰中表示，淋巴癌分型超過六十種以上，甚至可精算到八十種以上，醫病溝通特別辛苦，因為資訊汪洋中處處是陷阱，簡直是迷霧森林。病人常滿腹疑問：為什麼他要標靶，我不用？為什麼他需要治療，我不用？為什麼他復發才做幹細胞移植，我化療後馬上移植？這與疾病複雜特性有關。

為了幫助淋巴癌病友的醫病溝通更順利，由台大醫院血液腫瘤科主治醫師柯博升、台大醫院血液腫瘤科主治醫師黃泰中、高雄長庚血液腫瘤科主任王銘崇、台中榮總血液腫瘤科主治醫師滕傑林四位主要推手，籌製整整九個月完成「淋巴癌攻略app」，還有有語音播放功能，可以直接把內容讀出來給使用者聽，體貼年長或視力不好的人。

血液病學會理事長周文堅表示，淋巴癌治癒率很高，年輕人發現一、二期淋巴癌高達八成可治癒，晚期或年紀較大者也有四成可以治癒。以侵襲性較高的瀰漫性大B細胞淋巴癌為例，平均治癒率也有五成以上。

周文堅表示，「燒、腫、癢、汗、咳、瘦」是淋巴癌六個早期症狀，其中以腫塊最多，只有少部分病人摸不到腫塊。淋巴癌腫塊捏起來是有一點彈性，像一顆硬網球，可以捏得下去，有些還會移動，但不會痛。少部分摸不到腫塊的患者，需要進一步檢查，例如骨髓或血液檢查。

周文堅表示，除了腫塊，如果發現有「燒、癢、汗、咳、瘦」其他五個症狀出現，表示疾病侵襲性較高，千萬不能拖，一定要盡快就醫。淋巴結腫起來如果會痛，附近又有其他感染，有可能只是因感染引起的淋巴結腫大，會自行消腫，但有些較和緩的淋巴癌也會自行消腫，不宜以「是否自行消腫」來區分是淋巴腫還是淋巴癌。

高雄長庚血液腫瘤科主任王銘崇建議，「燒、腫、癢、汗、咳、瘦」這六個淋巴癌的早期症狀，只要出現其中一項，查不出原因又持續了三周以上，就要到血液腫瘤科進行近一步檢查。