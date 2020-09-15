快訊

宜蘭1歲男嬰4樓窗墜樓亡 育7子母泣「與孩子無緣」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

分型太複雜 「淋巴癌攻略」app助病友不再霧煞煞

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
左起為台大醫院血液腫瘤科主治醫師黃泰中、血液病學會理事長周文堅、病友佳佳、癌症希望基金會董事長王正旭、病友勇哥、病友廖先生、台大醫院血液腫瘤科主治醫師柯博升、高雄長庚血液腫瘤科主任王銘崇。記者邱宜君／攝影
左起為台大醫院血液腫瘤科主治醫師黃泰中、血液病學會理事長周文堅、病友佳佳、癌症希望基金會董事長王正旭、病友勇哥、病友廖先生、台大醫院血液腫瘤科主治醫師柯博升、高雄長庚血液腫瘤科主任王銘崇。記者邱宜君／攝影

34歲的佳佳是位高挑美麗、才華洋溢的設計師，正在職場大展身手，卻在今年被迫放慢速度。今年過年期間，佳佳胸口持續微痛，找不到明確原因，接受醫師建議做電腦斷層檢查，果然發現可疑腫塊，進一步開刀切片確診為淋巴癌。

佳佳確診後感到恐懼，便上網輸入關鍵字、耐著性子讀大量艱澀資料、想辦法理解專有名詞，她也到處瀏覽相關的部落格或粉絲專頁，卻發現平平都是淋巴癌，怎麼分那麼多類型、每個人的說法都不一樣。加上資料可信度不一，某些經驗分享太主觀或危言聳聽，佳佳越查越慌。

幸好，後來佳佳發現了血液及骨髓移植學會、血液病學會、台灣癌症希望基金會共同研發的「淋巴癌攻略app」。app資訊經學會和醫師確認，可信度高，又清楚，還有個人化的「就醫筆記」，可以整理自己在意的問題，就醫溝通效率大幅提升，陪同佳佳就醫的媽媽也下載來使用。

佳佳說，這個app能幫助自己預知接下來有哪些治療、可能的花費，給她極大正向支持，對未來更有信心，她也非常喜歡app可愛的視覺設計，每次打開心情都很好。

台大醫院血液腫瘤科主治醫師黃泰中表示，淋巴癌分型超過六十種以上，甚至可精算到八十種以上，醫病溝通特別辛苦，因為資訊汪洋中處處是陷阱，簡直是迷霧森林。病人常滿腹疑問：為什麼他要標靶，我不用？為什麼他需要治療，我不用？為什麼他復發才做幹細胞移植，我化療後馬上移植？這與疾病複雜特性有關。

為了幫助淋巴癌病友的醫病溝通更順利，由台大醫院血液腫瘤科主治醫師柯博升、台大醫院血液腫瘤科主治醫師黃泰中、高雄長庚血液腫瘤科主任王銘崇、台中榮總血液腫瘤科主治醫師滕傑林四位主要推手，籌製整整九個月完成「淋巴癌攻略app」，還有有語音播放功能，可以直接把內容讀出來給使用者聽，體貼年長或視力不好的人。

血液病學會理事長周文堅表示，淋巴癌治癒率很高，年輕人發現一、二期淋巴癌高達八成可治癒，晚期或年紀較大者也有四成可以治癒。以侵襲性較高的瀰漫性大B細胞淋巴癌為例，平均治癒率也有五成以上。

周文堅表示，「燒、腫、癢、汗、咳、瘦」是淋巴癌六個早期症狀，其中以腫塊最多，只有少部分病人摸不到腫塊。淋巴癌腫塊捏起來是有一點彈性，像一顆硬網球，可以捏得下去，有些還會移動，但不會痛。少部分摸不到腫塊的患者，需要進一步檢查，例如骨髓或血液檢查。

周文堅表示，除了腫塊，如果發現有「燒、癢、汗、咳、瘦」其他五個症狀出現，表示疾病侵襲性較高，千萬不能拖，一定要盡快就醫。淋巴結腫起來如果會痛，附近又有其他感染，有可能只是因感染引起的淋巴結腫大，會自行消腫，但有些較和緩的淋巴癌也會自行消腫，不宜以「是否自行消腫」來區分是淋巴腫還是淋巴癌。

高雄長庚血液腫瘤科主任王銘崇建議，「燒、腫、癢、汗、咳、瘦」這六個淋巴癌的早期症狀，只要出現其中一項，查不出原因又持續了三周以上，就要到血液腫瘤科進行近一步檢查。

●下載 「淋巴癌攻略app」

https://line.me/R/ti/p/%40487fofcd

https://www.lymphoma-ecancer.org.tw

「淋巴癌攻略app」圖／癌症希望基金會提供
「淋巴癌攻略app」圖／癌症希望基金會提供

淋巴 腫瘤 醫師

延伸閱讀

大學前校長患淋巴癌 分享成功抗癌經驗呼籲樂觀面對

長跑好手以為染新冠、實罹淋巴癌 愛妻含淚獨撐陪抗病魔

醫師掀衣檢查遭控性騷擾 女病人未喝斥求助不起訴

台大醫院125週年 首隻吉祥物醫寶亮相

相關新聞

男性HPV感染率逾9成 曾染菜花發生罹癌風險增九倍

反覆感染人類乳突病毒（HPV）不僅可能對女性致癌，男性也有風險，一生至少一名性伴侶的男性HPV感染率高達91.3％，台灣...

什麼顏色的車輛容易出車禍？前五名原來是這「色」

到底什麼顏色的車子比較容易出車禍？根據國內學者搜集台北市105年、106年所有道路交通事故分析，發現暗淡色系及黑色系車輛...

超強磁力巴克球誤食意外多 兒科學會：全球已近3000件

國內因為強烈磁性巴克球而發生的幼兒意外愈來愈多，兒科醫學會發出聲明表示，因為強烈磁力，幼兒誤食將造成腸胃被吸附，甚至造成...

影／健保調漲勢在必行？陳時中：程序進行中 都還沒談

日前傳出健保安全準備金即將低於1.5個月，今年底健保費率調漲似乎勢在必行。對此，衛福部長陳時中表示，一切程序都在進行中，...

為國慶焰火暖身 將軍火音樂節上演15分鐘花火秀

國慶焰火首次在台南舉辦，台南市政府將在本月27日加碼舉辦「將軍火音樂節」，並施放15分鐘花火秀，提前為國慶焰火暖身，觀光...

幫人按摩自己好痠痛！40年資深職人是如何「自我舒緩」

職能治療師、運動傷害防護員等專業工作者，每天都以專業協助許多人緩解肌肉痠痛，但自己的手也因工作關係導致痠痛時，他們又如何...

日月潭萬人泳渡加強防疫中央放行 馬英九將第七度挑戰

南投縣日月潭萬人泳渡將於9月27日如期舉辦，不僅將全部2萬1000多名泳客名單交由中央疫情指揮中心篩選外，同時呼籲近21...

蒜價狂飆 農民質疑進口卡關背後有黑手？

國內蒜頭價格從6月飆漲迄今，價格已翻了五、六倍，目前還看不到止漲跡象，已成民生問題，到底今年蒜價飆漲的原因為何？是否真有人為操作？基層農會質疑今年檢疫標準太嚴格，導致進口蒜頭因「帶土問題」卡關。參選過立委的雲林農民林佳新更質疑，有立委樁腳介入炒作蒜價。

想要大肌肌必備！盤點網路最夯十大即食雞胸肉品牌

隨著網路自學興起，健身不再侷限於健身房，透過影片、爬文做功課，改變體態的健身風潮在近年大流行，不只是重量訓練，搭配飲食習慣減脂，才能有效把身體線條練出來，這時候吃得健康，並補充低熱量、高蛋白質的食物就很重要！

孕期青梅竹馬老公偷吃 8年後罹子宮頸癌的她最後悔這事

32歲小麗產後8年回診確診子宮頸癌，醫師詢問下，小麗說，產後有被告知施打HPV疫苗，減少感染風險，但夫妻從小青梅竹馬感情...

中秋、國慶連假將屆 高公局估尖峰車流是平日的5到7倍

中秋及國慶連假將屆，高公局預估中秋、國慶連假前一天，國5即湧現花東車流，尖峰時段南向南港系統至坪林易有壅塞情形，而中秋連...

分型太複雜 「淋巴癌攻略」app助病友不再霧煞煞

34歲的佳佳是位高挑美麗、才華洋溢的設計師，正在職場大展身手，卻在今年被迫放慢速度。今年過年期間，佳佳胸口持續微痛，找不...

熱門新聞

北榮人道救援成功 疫情下越南女主播來台捐肝救女

女友跟主管一起出差…公司這樣安排 網友直呼：快離職

十餘種「螃蟹餐」吃到飽！豐food「升級帝王蟹」享優惠

捷運上有位置卻總有人站著 網曝真相：不是博愛座的問題

月薪破十萬只有牙醫？ 網友揭高薪標準 解密哪些行業賺錢滿滿

心理測驗／停船還是捉魚？海鷗飛翔下一步 預測你的人生走向

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。