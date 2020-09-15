超強磁力巴克球誤食意外多 兒科學會：全球已近3000件

國內因為強烈磁性巴克球而發生的幼兒意外愈來愈多，兒科醫學會發出聲明表示，因為強烈磁力，幼兒誤食將造成腸胃被吸附，甚至造成嚴重的穿孔與腹膜炎，已有多國禁止販售，要求政府應該加強管理，家長則不能讓孩童單獨玩巴克球，一旦發現誤食要馬上就醫。

中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學昨天在臉書分享一起遇到的病例，1歲男童因嘔吐就醫，用X光照肚子，才發現有5顆亮晃晃的小球排列在肚子裡，家人竟然都沒有發現孩子誤吞巴克球。

兒科醫學會之後也火速發出聲明，提到另一起病例，北部某醫院一名4歲男童，吞下多顆巴克球，家人雖然發現，但沒有馬上就醫，飯後孩子出現上腹痛、嘔吐等症狀，就醫後才發現胃、小腸都有巴克球。

因為這些帶有磁性的小球彼此相吸，連帶把胃壁、腸子等都吸住，造成孩子胃多處潰瘍，腸子並有瘻管（腸內不正常的相通），還有多處胃黏膜壞死，已腹膜炎的狀況，經開刀取出持續治療。

學會在聲明中指出，巴克球的超強吸力的原理基於內含稀有金屬釹(neodymium)，市面上已有多種形狀的巴克球被用作益智性玩具訓練想像力和創造力，或當成裝置藝術用。2009年美國開始發行巴克球且行銷各國，但2009-2013年間，估計有2900位孩童因誤吞巴克球被送至急診就醫，全球有不少國家因此禁止販售巴克球。

2019年10月起經濟部已將巴克球列入應施檢驗玩具商品，要求業者需經檢驗合格才可在市場販售。

行政院消保處亦發文提醒消費者：購買此商品應避免14歲以下兒童將此商品放入口鼻以免造成傷害。

但現今網路購物盛行，可在不少網站購買到巴克球，有些包裝上可能未明示警示語或家長購買此商品未詳看警示語，就可能造成孩童誤吞巴克球造成憾事發生。

學會籲請政府加強商品管理，尤其是提醒標語是否明顯清楚。此外，呼籲社會大眾提升對巴克球之瞭解，並請家長及老師注意，避免孩童不當接觸。

台灣兒科醫學會特別提醒家長及老師們如下：

1. 老師發現學童持有巴克球，應立即代為保管再轉交家長。

2. 家中巴克球是否存放在安全位置，若孩童使用巴克球時，家長應陪伴在側以防孩童誤吞。

3. 家中若有發展遲緩、過動、自閉或其他精神障礙的小孩應避免讓他們接觸巴克球與其他磁鐵玩具。