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幼兒健康促進成效佳 擴大百所幼兒園加入試辦

聯合報 / 記者簡浩正/台北即時報導
為促進幼兒健康，衛福部國健署與教育部國教署攜手，推動「幼兒園健康促進計畫」，今邀請新北、台中、台南、高雄市、嘉義市、花蓮縣等6縣市101所幼兒園擴大試辦，共同力挺幼兒健康。記者簡浩正／攝影
為促進幼兒健康，衛福部國健署與教育部國教署攜手，推動「幼兒園健康促進計畫」，今邀請新北、台中、台南、高雄市、嘉義市、花蓮縣等6縣市101所幼兒園擴大試辦，共同力挺幼兒健康。記者簡浩正／攝影

「健康促進齊步走，2020擴大向前衝！」為促進幼兒健康，衛福部國健署與教育部國教署攜手，推動「幼兒園健康促進計畫」，2年來試辦成果不錯。國健署今宣布，邀請新北、台中、台南、高雄市、嘉義市、花蓮縣等6縣市101所幼兒園擴大試辦，共同力挺幼兒健康。

衛福部長陳時中表示，兒童健康是國家的基石，即日起擴大試辦，對幼兒未來健康發展絕對有幫助。

據國健署統計，有1到2成的幼兒在視力、意外事故傷害、肥胖等方面都表現不佳，因此在2018年訂定「幼兒園健康促進計畫」，於2018年8月時選擇6所幼兒園試辦，從「幼兒園的健康政策」、「幼兒園健康技巧與行為」、「家長溝通與社區資源」等3大面向導入健康促進相關措施與知識傳播，發現有所成效。幼兒在家使用3C產品半小時以上者降低3成，撞傷事故降低7成，跌倒則是降低9成。此外，家長一周親子運動增加2次以上，幼兒粗大動作穩定性提升2成。

陳時中今出席致詞時表示，他過去執業牙醫時，也有赴學校宣導口腔健康的經驗，幼兒園的健康促進能夠成功，得感謝教師與教保員的用心。他說專業人士在傳遞衛教健康知識時，小朋友不一定能完全接收進去，但透過老師與教保員的身教、言教，小朋友更能掌握、並養成健康生活習慣，長大後越來越好。

陳時中也笑說，健康促進知識其實成年人也很需要。小朋友受教後，包括其朋友家人也會受影響，「有時候我們活到這麼老，長輩、同輩的話不一定會聽」，但小朋友的童言童語倒是會聽，所以健康促進從小培養很重要。

國健署長王英偉表示，健康促進的措施在幼兒園推動效果非常好，國健署將與教育部、縣市政府衛生局等單位合作全面推動，並透過健康促進影片、教保人員培訓課程等提升幼兒園教保人員專業知能，培養幼兒正確健康觀念，也期待計畫未來能推廣到全國各縣市。

計畫試辦後發現，幼兒在家使用3C產品半小時以上者降低3成，撞傷事故降低7成。記者簡浩正／攝影
計畫試辦後發現，幼兒在家使用3C產品半小時以上者降低3成，撞傷事故降低7成。記者簡浩正／攝影

幼兒園 國健署 陳時中

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