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淋巴癌數位工具上線 即時檢視病況

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導

全台首創淋巴癌數位工具上線，幫助病友自我檢視病況，在治療過程不迷航！癌症希望基金會、中華民國血液及骨髓移植學會、中華民國血液病學會於9月15日「世界淋巴癌日」攜手推出全台第一個淋巴癌數位工具《淋巴癌攻略》，內含「我的就醫筆記」，除協助病友檢視病況，也能增進與醫療團隊的溝通。

淋巴癌類多差異大

癌症希望基金會董事長王正旭表示，淋巴癌是少數可以治療好的癌症，所以基金會長年持續推動淋巴癌各項衛教宣導，包含建置淋巴癌防治推廣網站、宣傳早期症狀「燒腫癢汗咳瘦6字口訣」等行動。近幾年，數位工具的廣泛運用讓衛教宣導更添可近性，因此基金會與學會攜手推出《淋巴癌攻略》，盼成為醫病共享決策的最佳輔助工具。

台灣淋巴癌發生率逐年攀升，20年間人數成長逾1.3倍。台大醫院內科部血液腫瘤科黃泰中醫師說，罹患淋巴癌的人數不斷攀升，10年內人數增長已達4成，尤其淋巴癌分類複雜程度居全癌之冠，「不同種類、特性的淋巴癌，就會有不同的治療方式。」幸運的是診斷及治療技術進步，積極治療5年存活率高達7成。

助醫病良好溝通

「攻略能收斂聚焦關鍵資訊，提供最新的治療方式與用藥訊息。」黃泰中表示，《淋巴癌攻略》首創「我的就醫筆記」功能，協助病友在不同治療階段檢視病況與治療方式，並對「健保給付」、「自費接受度」、「治療效果與副作用」、「生活品質期望」、「工作影響性」等九個面向進行評估，產出量身打造的就醫提問單，讓病友能拿著提問單與醫護團隊共同討論最合宜的治療方式。

《淋巴癌攻略》係以LINE智慧聊天機器人為主軸的數位工具，病友及家屬只需在LINE上加《淋巴癌攻略》為好友，即可在領航員Kuroro與小雲人帶領下，一步步理解治療過程。黃醫師強調，《淋巴癌攻略》具有專業內容即時通、訊息提供個人化及醫病溝通不卡關3大特色，相信能協助病友了解治療資訊、增進與醫療團隊的溝通，達到令癌友安心的效果。

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