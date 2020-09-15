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胡乃元陳銳魏靖儀 3代琴手奏巴哈

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導

NSO邀集胡乃元、陳銳、魏靖儀，三代名小提琴手齊奏巴哈！NSO國家交響樂團將於19日《絃舞魔幻》開季演奏，陳銳與台北愛樂帶來《魔法師的小學徒》等名曲；NSO並特邀返台名家胡乃元、魏靖儀，25、26日與陳銳同奏巴哈與貝多芬；15日記者會上，3代小提琴名家同場秀精彩琴藝。

小提琴家三代同堂

「我回台來看101歲的母親，本來要回美國，突然接到NSO的電話邀約。」胡乃元說，他與魏靖儀從國台交就認識很久，陳銳得獎時也曾寫電郵道賀，當評審時還曾一起吃飯。曾有幸目睹巴哈的雙小提琴協奏曲手稿，除了雙小提琴共有6個聲部，其實曲子還蠻複雜的，很高興這次能3人一起合作，相信能激盪出很棒的火花。

陳銳表示，室內樂對音樂家是很重要的學習，代表了音樂家人與人之間的連結，也跟台下的觀眾連結在一起，要花費很多時間排練；他是搬到美國後才開始學室內樂，發現室內樂必須要有「合作的民主」（英文），當聽到別人的音樂與意見跟自己不同時，會一同協調找到解決方案，很感謝能與2位厲害的小提琴手同台演奏。

「我受寵若驚，能首次跟這麼多優秀音樂家合作。」魏靖儀說，這次在台灣待了6個月，是17歲以後最久的一次，原本下週就要回去，受邀參與音樂會真的非常高興。在NTSO國台交的時期，「胡乃元老師是影響我最深的人，對於要尊重作曲家的原意等，都有很多指導。」這次他將帶入更多自己對樂曲的想法與詮釋。

古典出發的創新叛逆

「我剛從德國回來，到台灣彷彿另外一個世界，再次覺得台灣能舉辦音樂會太厲害了！」NSO藝術顧問呂紹嘉強調，疫情期間開每場音樂會都是震撼教育，國外音樂家取消來台考驗應變力與創造力，但失之東隅、收之桑榆，在台灣很少能有三代具代表性的小提琴家齊聚一堂，是意外收穫，「多虧陳銳，所以票都賣光了！（眾笑）」

呂紹嘉解說，《名家系列》充滿法國古典樂，斯特拉溫斯基呈現19世紀末20世紀初歐洲的音樂氛圍，好像變魔術般，是20世紀的管絃樂經典。貝多芬《第1號》遵循海頓，同時又處處衝撞傳統，1個世紀後的斯特拉溫斯基則是新古典，在浪漫派膨脹個人感情後，反浪漫派又回歸簡潔風格，同樣是由古典出發的創新叛逆。

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音樂會 交響樂團 疫情

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