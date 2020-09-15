45萬總獎金等你拿 灃食SUPER食育教師大賽 徵件倒數中

總獎金高達近45萬元的「2020灃食SUPER食育教師大賽」，你報名了嗎？

即日起至9月30日止，以「學校午餐」、「學校在地特色飲食食材」、「台灣特色飲食文化」擇一主題，設計至少2節課（80分鐘以上）的飲食教育教案，就有機會拿下高額獎金，報名詳情可上網查詢 www.fullfoods.org/2020super/ 。

「2020灃食SUPER食育教師大賽」全台教案徵件，要創造食育界的交流平台，鼓勵用心推廣飲食教育的工作者，透過教學案例的激盪，讓飲食不再只是對美味或果腹的追求，更是全能教育的展現。

「2020灃食SUPER食育教師大賽」共分為國小組與幼兒園組，只要在校任職、並具備教師證的教師，皆擁有參賽資格。此次評選會選出15件優選教案，金獎可獲得5萬元獎金、銀獎獲得3萬獎金、銅獎獲得2萬獎金。

為鼓勵食育教師長期投入食育，並實際將教案應用於教學現場，獲獎作品若有於109學年度第1學期實際於班級進行教學導入，提供照片及記錄表回饋，將另頒發1萬元以茲鼓勵。為讓更多孩子成為最大受惠者，未來教案也都會被收錄到灃食營養5餐資源網，提供更多的教育工作者參考應用。

「2020灃食SUPER食育教師大賽」由灃食教育基金會主辦，灃食教育基金會策動營養5餐計畫多年，積極推動校園健康飲食實踐，培養孩子重視飲食。

校廚和教師是校園餐食的2位靈魂角色，因此去年舉辦「灃食SUPER校廚大賽」，展現臺灣校園營養午餐的多元性，今年首度辦理「灃食SUPER食育教師大賽」，鼓勵用心推廣飲食教育的工作者，透過教學案例的激盪，讓飲食不再只是對美味或果腹的追求，更是全能教育的展現。

為讓飲食教育在教學現場可更靈活推動、降低飲食教育的門檻，灃食教育基金會也研發了多款圖譜、主題手冊、動畫等教材，放在灃食教育基金會的官網與Youtube頻道，歡迎參賽教師們，可多加利用，進行教案規劃設計。