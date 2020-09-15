快訊

承認有想當總統！鄭文燦：人生不要預設劇本

聽新聞
test
0:00 / 0:00

16歲紙片少年吃不胖 竟罹罕見上腸繫膜動脈症候群

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
童綜合醫院小兒外科主任郭敏勇指出十二指腸遭兩動脈夾住阻塞位置。圖／童綜合醫院提供
童綜合醫院小兒外科主任郭敏勇指出十二指腸遭兩動脈夾住阻塞位置。圖／童綜合醫院提供

16歲楊姓少年日前突然上腹部絞痛、呼吸困難、噁心及拉肚子，從凌晨開始嘔吐超過5次，至童綜合醫院就醫檢查後，確診罹患上腸繫膜動脈症候群，因十二指腸遭上腸繫膜動脈夾住，造成腸阻塞嚴重，緊急進行手術，住院一周即出院返家。

童綜合醫院小兒外科主任郭敏勇表示，楊姓少年身高172公分，但體重僅有45公斤，因過瘦體內缺乏脂肪堆積，導致原本撐開主動脈與上腸繫膜動脈之間夾角處的脂肪消失或過少，造成從中經過的十二指腸遭主動脈與上腸繫膜動脈夾住，當食物無法從胃進入腸道，形成腸阻塞，也促使胃與十二指腸嚴重擴張，出現腹痛、腹脹、嘔吐與食慾不佳等症狀，嚴重時則會造成膽汁嘔吐、體重驟降、營養不良、電解質異常或腸壁壞死等。

郭敏勇說，上腸繫膜動脈症候群並不常見，罹患機率約千分之一至千分之三，且以女性多於男性，但較少於成年前作出診斷。

楊姓少年因腸阻塞情形嚴重，採用達文西機械手臂進行手術，手術將十二指腸阻塞的前段處打開，直接與空腸做吻合，使其食物能直接從胃部進入腸道，讓營養正常吸收。

郭敏勇呼籲，若孩子飯後出現腹脹、腹痛或伴隨噁心情況，應儘早尋求專業醫師的診視與檢查，早期治療，以避免合併症或營養不良影響發育成長。

楊姓少年十二指腸遭主動脈與上腸繫膜動脈夾住。圖／童綜合醫院提供
楊姓少年十二指腸遭主動脈與上腸繫膜動脈夾住。圖／童綜合醫院提供

手術 腹痛 脂肪

延伸閱讀

安倍罹潰瘍性結腸炎辭職 醫師：未來癌變機率高

2鋼筋插身 又見肝癌 手術救回

北榮人道救援成功 疫情下越南女主播來台捐肝救女

工人遭2鋼筋插入就醫 意外發現腫瘤手術切除

相關新聞

什麼顏色的車輛容易出車禍？前五名原來是這「色」

到底什麼顏色的車子比較容易出車禍？根據國內學者搜集台北市105年、106年所有道路交通事故分析，發現暗淡色系及黑色系車輛...

影／健保調漲勢在必行？陳時中：程序進行中 都還沒談

日前傳出健保安全準備金即將低於1.5個月，今年底健保費率調漲似乎勢在必行。對此，衛福部長陳時中表示，一切程序都在進行中，...

為國慶焰火暖身 將軍火音樂節上演15分鐘花火秀

國慶焰火首次在台南舉辦，台南市政府將在本月27日加碼舉辦「將軍火音樂節」，並施放15分鐘花火秀，提前為國慶焰火暖身，觀光...

幫人按摩自己好痠痛！40年資深職人是如何「自我舒緩」

職能治療師、運動傷害防護員等專業工作者，每天都以專業協助許多人緩解肌肉痠痛，但自己的手也因工作關係導致痠痛時，他們又如何...

日月潭萬人泳渡加強防疫中央放行 馬英九將第七度挑戰

南投縣日月潭萬人泳渡將於9月27日如期舉辦，不僅將全部2萬1000多名泳客名單交由中央疫情指揮中心篩選外，同時呼籲近21...

蒜價狂飆 農民質疑進口卡關背後有黑手？

國內蒜頭價格從6月飆漲迄今，價格已翻了五、六倍，目前還看不到止漲跡象，已成民生問題，到底今年蒜價飆漲的原因為何？是否真有人為操作？基層農會質疑今年檢疫標準太嚴格，導致進口蒜頭因「帶土問題」卡關。參選過立委的雲林農民林佳新更質疑，有立委樁腳介入炒作蒜價。

16歲紙片少年吃不胖 竟罹罕見上腸繫膜動脈症候群

16歲楊姓少年日前突然上腹部絞痛、呼吸困難、噁心及拉肚子，從凌晨開始嘔吐超過5次，至童綜合醫院就醫檢查後，確診罹患上腸繫...

來高雄為交通月票升級助陣 王國材：中央建設一毛不減

今年9月底營運屆滿2年的「MeN Go」交通月票將突破800萬使用人次，該名幸運兒將可獲1年份無限暢遊大禮包。高雄市長陳...

太空中心成功開發自主衛星操控系統 可省5億經費

國家實驗研究院國家太空中心積極發展衛星相關科技，透過1年多福衛七號衛星操控任務的執行，確認100%自製的多衛星操控系統X...

大學前校長患淋巴癌 分享成功抗癌經驗呼籲樂觀面對

奇美醫學中心今天舉辦「全力進擊淋巴癌！ 臺南四醫院聯合宣導」活動，一同呼籲民眾認識淋巴癌6大症狀，早期發現、積極治療治癒...

中秋連假來嘉看音樂劇 高跟鞋教堂應景演出灰姑娘故事

中秋節即將來臨，雲嘉南濱海國家風景區管理處將於10月2日至4日在嘉義縣布袋高跟鞋教堂舉辦「灰姑娘不丟玻璃鞋」療癒音樂舞台...

社會住宅流動率高是常態？物業管理專家怎麼說

現階段社會住宅興辦計畫「8年20萬戶」總供給量，無論直接興建或包租代管，住宅政策的執行成果關鍵，往往直接涉及物業管理專業服務的課題。本文闡述社會住宅必須結合物管專業之重要性，指出社宅營運必須重視住戶遷入簽租前、居住中、遷離退租前三階段的物管服務課題。此外，也呼籲政府及早確定社宅建築適配之設計水準、設備水準與服務水準的努力方向。

熱門新聞

北榮人道救援成功 疫情下越南女主播來台捐肝救女

十餘種「螃蟹餐」吃到飽！豐food「升級帝王蟹」享優惠

女友跟主管一起出差…公司這樣安排 網友直呼：快離職

捷運上有位置卻總有人站著 網曝真相：不是博愛座的問題

青蔥盛產盤商不收田間蔥 農民憂蔥價崩盤　

月薪破十萬只有牙醫？ 網友揭高薪標準 解密哪些行業賺錢滿滿

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。