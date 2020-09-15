16歲紙片少年吃不胖 竟罹罕見上腸繫膜動脈症候群

16歲楊姓少年日前突然上腹部絞痛、呼吸困難、噁心及拉肚子，從凌晨開始嘔吐超過5次，至童綜合醫院就醫檢查後，確診罹患上腸繫膜動脈症候群，因十二指腸遭上腸繫膜動脈夾住，造成腸阻塞嚴重，緊急進行手術，住院一周即出院返家。

童綜合醫院小兒外科主任郭敏勇表示，楊姓少年身高172公分，但體重僅有45公斤，因過瘦體內缺乏脂肪堆積，導致原本撐開主動脈與上腸繫膜動脈之間夾角處的脂肪消失或過少，造成從中經過的十二指腸遭主動脈與上腸繫膜動脈夾住，當食物無法從胃進入腸道，形成腸阻塞，也促使胃與十二指腸嚴重擴張，出現腹痛、腹脹、嘔吐與食慾不佳等症狀，嚴重時則會造成膽汁嘔吐、體重驟降、營養不良、電解質異常或腸壁壞死等。

郭敏勇說，上腸繫膜動脈症候群並不常見，罹患機率約千分之一至千分之三，且以女性多於男性，但較少於成年前作出診斷。

楊姓少年因腸阻塞情形嚴重，採用達文西機械手臂進行手術，手術將十二指腸阻塞的前段處打開，直接與空腸做吻合，使其食物能直接從胃部進入腸道，讓營養正常吸收。