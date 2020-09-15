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太空中心成功開發自主衛星操控系統 可省5億經費

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
國研院太空中心今天上午在中心內進行多衛星操控系統XPSOC及衛星排程等系統說明，國研院院長吳光鐘表示，歷經14個月的飛行操作，福衛七號與地面通訊超過3萬次。記者陳斯穎／攝影
國研院太空中心今天上午在中心內進行多衛星操控系統XPSOC及衛星排程等系統說明，國研院院長吳光鐘表示，歷經14個月的飛行操作，福衛七號與地面通訊超過3萬次。記者陳斯穎／攝影

國家實驗研究院國家太空中心積極發展衛星相關科技，透過1年多福衛七號衛星操控任務的執行，確認100%自製的多衛星操控系統XPSOC及衛星排程等系統，已能完全支援福衛七號星系任務操作。國研院太空中心表示，此系統可取代外商公司提供的系統，在未來三期太空計畫中，可節省超過5億元的發展及維護經費，更讓每個衛星任務開發時間縮短至1年內。

國研院太空中心今天上午在中心內進行系統說明，國研院院長吳光鐘表示，福衛七號自去年6月在美國升空後，國研院太空中心衛星操控中心經由澳洲達爾文站及台灣站，陸續與6枚衛星取得通訊，並由XPSOC負責福衛七號星系的操控任務，歷經14個月的飛行操作，福衛七號與地面通訊超過3萬次，地面收集的科學資料更已超過200萬筆，並順利完成前4枚衛星的軌道佈署，顯現XPSOC的優越性。

國家太空中心副研究員陳坤霖指出，為完全掌握相關重要關鍵技術，國研院太空中心自2009年起，與國內中鼎集團和新鼎承統公司合作，展開自主衛星操控承統的開發，經過數百次測試及調整，终於完成具商業級功能的衛星操控系統產品。

陳坤霖表示，此100%自製的衛星操控系統經過福衛七號衛星操控的驗證，已可完全取代外商公司所提供的系統，執行福衛七號衛星操作至今，可靠度達99.9%，未來在三期太空計畫中，可應用在獵風者衛星、福八至福十號衛星，大幅降低建置及維護費用，更讓每個衛星任務的開發時間可縮短至1年以內，更能配合資訊安全所需，做資訊加密、源碼檢測等設計，降低資安風險。

且該系統可支援多衛星星系操作，除可供福衛七號衛星任務操作之用，也為支援其他衛星計畫奠定基礎，系統的核心技術與商業級產品，更將透過技轉或產研合作的模式，以台灣資通訊產業的優勢，争取全球衛星地面操控的商機。

國家實驗研究院國家太空中心積極發展衛星相關科技，圖為中心上午衛星操控室內狀況。記者陳斯穎／攝影
國家實驗研究院國家太空中心積極發展衛星相關科技，圖為中心上午衛星操控室內狀況。記者陳斯穎／攝影
國家太空中心副研究員陳坤霖表示，多衛星操控系統XPSOC可大幅降低建置及維護費用，更讓每個衛星任務的開發時間可縮短至1年以內。記者陳斯穎／攝影
國家太空中心副研究員陳坤霖表示，多衛星操控系統XPSOC可大幅降低建置及維護費用，更讓每個衛星任務的開發時間可縮短至1年以內。記者陳斯穎／攝影

福衛七號 太空 星系

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