什麼顏色的車輛容易出車禍？前五名原來是這「色」

到底什麼顏色的車子比較容易出車禍？根據國內學者搜集台北市105年、106年所有道路交通事故分析，發現暗淡色系及黑色系車輛涉入交通事故風險，相對於白色系、黃色系及明亮色系車輛來得高；不過若是在視線良好的情況下，黃色系車輛的事故風險相對來說低很多；換句話說，若駕駛人視線受到雨天或是光線昏暗等因素影響下，明亮車系車輛的事故風險相對降低，但黑色系車輛的事故風險相對提高。

不少民眾買車時，常常覺得白色、黃色等較明亮車色比較不容易被車撞，反倒是灰色、黑色等暗淡色系的車輛，較容易出車禍，不過國內還沒有相關研究。

中央警察大學交通學系教授曾平毅及研究學生連瑋鑫以「小客車車輛顏色與交通事故關聯性之初探 」為題，搜集105年、106年所有道路交通事故進行分析，相關成果已在本月發表於交通部運研所期刊。

根據警政署統計，106 年全國 A1 類交通事故發生1434 件，A2 類交通事故發生28萬3942件；國內常見車輛顏色則以白色、黑色、銀色、灰色及黃色為主。

為簡化流程分析，研究也將車輛顏色分為白色、明亮色、暗淡色、黑色、黃色等五大類，若從交通事故分析，前五名以黃色車輛居冠，兩年平均22.47％、其次是黑色20.04％、白色16.39％、銀色15.6%、灰色13.17％，推測應該是黃色車輛中，計程車占比較高，行駛里程較其他自小客車來得高所致。

比較特別的是，發生交通事故的黃色車輛中，男性當事人的比例遠大於女性，除黃色車輛多為計程車駕駛人外，男性當事人中，發生事故駕駛黑色車輛的比例高於其他顏色，而女性當事人則相反，發生事故駕駛黑色車輛的比例低於其他顏色。