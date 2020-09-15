大學前校長患淋巴癌 分享成功抗癌經驗呼籲樂觀面對

奇美醫學中心今天舉辦「全力進擊淋巴癌！ 臺南四醫院聯合宣導」活動，一同呼籲民眾認識淋巴癌6大症狀，早期發現、積極治療治癒率可高達九成。嘉南藥理大學陳姓前校長是患者，今天現身說法，表示當初是因體重減輕，腹部疼痛，並不知脾臟淋巴組織繁殖已穿破胃壁，治療胃病一直沒好，後來以為結石，斷層攝影才發現已是第四期淋巴癌。

不過他很樂觀面對，經注射六次化療標靶藥物，兩次皮下注射治療，至今將近一年沒吃藥，每三個月抽血、半年斷層追蹤沒再發現癌細胞。他說，雖然父親47年前52歲診斷出惡性淋巴腫瘤，住院10個月往生，但他不要怨天尤人，以正向心態幫助自己配合藥物治療。

奇美醫學中心血液腫瘤科主任馮盈勳指出，淋巴癌較許多癌症容易治療，1期時發現治癒率高達八、九成，3期也有七成，早期發現治療能長期存活甚至根治；淋巴癌全球每年新增73萬人，台灣兩千人，罹患率相當高，一般民眾罹患會很害怕，其實要了解淋巴癌年輕人20歲就可能發病，但治癒率高，標靶藥物健保部分給付。

奇美醫學中心響應2020年世界淋巴癌日，舉辦宣導活動，醫療副院長田宇峯、癌症中心暨血液腫瘤科主任馮盈勳，與柳營奇美醫院榮譽院長曹朝榮、血液腫瘤科主任林正耀，成大醫學中心癌症中心主任顏家瑞、市立醫院醫療副院長李楊成代表各院參與。

現場運用淺顯易懂看板讓民眾了解淋巴癌六大徵兆，呼籲淋巴癌病友治療決心，在場群眾胸前戴上綠絲帶響應，病友現身訴說抗癌經歷相互鼓勵，活動後民眾將綠色絲帶貼在「幸運樹」上，提醒自己關心家人。