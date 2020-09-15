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中秋連假來嘉看音樂劇 高跟鞋教堂應景演出灰姑娘故事

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義縣布袋高跟鞋教堂10月2日至4日將舉辦「灰姑娘不丟玻璃鞋」療癒音樂舞台劇演出。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣布袋高跟鞋教堂10月2日至4日將舉辦「灰姑娘不丟玻璃鞋」療癒音樂舞台劇演出。記者陳玫伶／攝影

中秋節即將來臨，雲嘉南濱海國家風景區管理處將於10月2日至4日在嘉義縣布袋高跟鞋教堂舉辦「灰姑娘不丟玻璃鞋」療癒音樂舞台劇及「追光逐影藝術季」和創意市集等活動，雲嘉南管理處長徐振能與嘉義縣長翁章梁昨晚在宣傳會上打扮成王子，邀請民眾中秋連假到「嘉」賞音樂劇、逛市集。

雲嘉南管處表示，「灰姑娘不丟玻璃鞋」音樂劇曾在臺灣及紐西蘭巡迴演出，表達灰姑娘與女孩們參加了王子的皇室舞會後，各自留下自己的物品，想引起王子注意，但唯獨灰姑娘什麼都沒有留下，可在歌聲中感受出期待愛情到來、渴望幸福人生的心情。

徐振能表示，高跟鞋教堂主體建築大膽採用旋轉鏡球在高跟鞋內，光束打在鏡球上，有如一座大舞廳，「灰姑娘不丟玻璃鞋」與高跟鞋教堂氣氛非常契合，歡迎大家在旋轉的星光下，及療癒的音樂舞臺劇背景中，與身旁的情人或好友共舞，一同參與這場盛大的月光舞會。

翁章梁表示，秋高氣爽，秋天是螃蟹最肥美的季節，布袋和東石的蚵仔全國最優，中秋節請大家相揪來嘉義看夕陽、吹海風、吃秋蟹、嚐鮮蚵、看音樂劇。

雲嘉南管處表示，10月2日至4日連續3天，高跟鞋教堂園區設有特色創意陽光市集、互動遊戲，另外民眾只要手機出示音樂舞臺劇海報的畫面，即可享有免費搭乘阿里山客運168路公車至高跟鞋教堂的優惠，更多活動的相關訊息，可上「雲嘉南，好好玩！！！」臉書粉絲專頁查詢。

嘉義縣布袋高跟鞋教堂10月2日至4日將舉辦「灰姑娘不丟玻璃鞋」療癒音樂舞台劇演出。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣布袋高跟鞋教堂10月2日至4日將舉辦「灰姑娘不丟玻璃鞋」療癒音樂舞台劇演出。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣布袋高跟鞋教堂10月2日至4日將舉辦「灰姑娘不丟玻璃鞋」療癒音樂舞台劇演出。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣布袋高跟鞋教堂10月2日至4日將舉辦「灰姑娘不丟玻璃鞋」療癒音樂舞台劇演出。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣布袋高跟鞋教堂10月2日至4日將舉辦「灰姑娘不丟玻璃鞋」療癒音樂舞台劇演出，縣長翁章梁（左四）與雲嘉南管理處長徐振能（右三）打扮成王子，與公主們合影。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣布袋高跟鞋教堂10月2日至4日將舉辦「灰姑娘不丟玻璃鞋」療癒音樂舞台劇演出，縣長翁章梁（左四）與雲嘉南管理處長徐振能（右三）打扮成王子，與公主們合影。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣布袋高跟鞋教堂10月2日至4日將舉辦「灰姑娘不丟玻璃鞋」療癒音樂舞台劇演出。圖／雲嘉南管理處提供
嘉義縣布袋高跟鞋教堂10月2日至4日將舉辦「灰姑娘不丟玻璃鞋」療癒音樂舞台劇演出。圖／雲嘉南管理處提供

高跟鞋教堂 中秋節 嘉義

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