為國慶焰火暖身 將軍火音樂節上演15分鐘花火秀

國慶焰火首次在台南舉辦，台南市政府將在本月27日加碼舉辦「將軍火音樂節」，並施放15分鐘花火秀，提前為國慶焰火暖身，觀光旅遊局表示，此次花火主題為「舞動將軍」，並分為5個故事篇章，將是別具意義的花火演出。

觀旅局長郭貞慧表示，此次負責將軍漁港花火施放的團隊為台南在地團隊，具備國內外專業及豐富經驗，除了經常承做各地大型廟宇活動慶典的煙火施放，也曾辦過台東及義大世界跨年煙火秀，2017年曾在將軍漁港舉辦過馬沙溝花火節，擅長多樣變化精緻設計的特效煙火。

這次搭配「將軍火音樂節」將準備連續15分鐘不間斷的花火秀，預計9月27日晚上8時20分，象徵「2020年愛妳愛你」的演出，並以在地地名「將軍」將此次的花火主題訂為「舞動將軍」，15分鐘一連串的花火秀將分為「花獻將軍」、「威武將軍」、「將軍出征」、「凱旋歸府」及「美都台南」5個故事篇章，全場搭配氣勢磅礡的樂曲及曾獲得金曲獎最佳台語男歌手荒山亮「堅持的路」為背景配樂，來一場別具台南特色的花火演出。

觀旅局表示，此次花火施放將以將軍漁港管理所前方廣場為絕佳的正面觀賞區，也是演唱會活動現場。若只想觀賞花火的民眾，觀旅局也推薦臨近觀賞點，包括馬沙溝海洋休閒運動渡假中心、往青鯤鯓南25-1沿線路邊停車區、蘆竹溝漁港等，也呼籲前往參觀的民眾注意自身安全。

為提供更安全的施放環境及維護民眾生命財產安全，市府漁港及近海管理所已公告從9月15日到9月30日禁止人車進入將軍漁港南北堤，花火施放廠商從9月15日開始進行整地作業。

為維護活動當日花火施放及民眾觀賞安全，將軍漁港的項管制措施包括27日晚上6時到10時禁止駕駛船舶進出將軍漁港；27日上午10時至晚上10時，往海商餐廳方向及往海巡署將軍漁港安檢所方向進行人車管制，主辦單位將視活動當日現場風向及其他因素微調海上及道路管制。