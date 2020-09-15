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幫人按摩自己好痠痛！40年資深職人是如何「自我舒緩」

聯合報 / 文／南西．約翰斯
前臂緩解：職人在前臂肌腹之間來回鬆解以舒展筋膜包覆（作者分享僅供參考）。圖／采實文化提供
前臂緩解：職人在前臂肌腹之間來回鬆解以舒展筋膜包覆（作者分享僅供參考）。圖／采實文化提供

職能治療師、運動傷害防護員等專業工作者，每天都以專業協助許多人緩解肌肉痠痛，但自己的手也因工作關係導致痠痛時，他們又如何運用簡單的日常動作自我舒緩呢？

出版工具書無私傳授詳細手法給後輩、擁有40年經驗的國外資深職業治療師南西．約翰斯，分享了個人如何減少因工作關係造成的痠痛，幾個小動作現在馬上大公開！

※編按：本文為作者之親身運動的經驗分享，僅供參考，務必注意個人安全。如已有不適者請務必至適當的醫院看診，由專業醫生診斷治療。

【職人自我舒緩：手部─大拇指區】

手部緩解：在肌陽性手位置動作，彎曲掌骨與指骨間關節、伸展遠端指尖關節和近端指尖關節（作者分享僅供參考）。圖／采實文化提供
手部緩解：在肌陽性手位置動作，彎曲掌骨與指骨間關節、伸展遠端指尖關節和近端指尖關節（作者分享僅供參考）。圖／采實文化提供
手部緩解：在肌陰性手動作，彎曲遠端指尖關節和近端指尖關節、伸展掌骨與指骨間關節（作者分享僅供參考）。圖／采實文化提供
手部緩解：在肌陰性手動作，彎曲遠端指尖關節和近端指尖關節、伸展掌骨與指骨間關節（作者分享僅供參考）。圖／采實文化提供

當您拉長了治療時間（註：指職人工時長度），首先可能會發現手部受到的壓力隨之增加，尤其是拇指的腕掌關節，此時請立即伸展並鍛煉雙手進行保養。

我喜歡的一個動作是，讓手指來回處於在肌陰性手（彎曲遠端指尖關節和近端指尖關節、伸展掌骨與指骨間關節）和 在肌陽性手位置（彎曲掌骨與指骨間關節、伸展遠端指尖關節和近端指尖關節）。

這樣做會讓手部外在肌肉群的肌鍵在手部滑動，並可以好好地伸展和鍛鍊蚓狀肌。

【職人自我舒緩：前臂區】

剛開始感受到手部不適時，我驚訝地發現前臂被過度包覆。當推開前臂以及整個筋膜袖，則感到最為輕鬆。鬆解完畢後，我的雙手對強化動作能做出更好的反應，並且不那麼容易疲勞；您也可以試著鬆解整條前臂。

這是我從瑜伽課學到的一種伸展運動，有助於保持上臂和前臂處於鬆開狀態。將手掌放在牆壁上與肩膀同高，然後將肩膀外展。保持肩關節處於鬆開狀態，與胸腔呈一直線。手壓在牆上並延伸手指，拇指和食指較為用力地按壓牆壁。您的手固定在牆上不移動，等角朝拇指的方向開始向前轉動前臂，使前臂更加內旋；同時，上臂向後轉動，使二頭肌轉向天花板，處於更加外轉的狀態。深呼吸，保持這個充滿活力的姿勢約一分鐘，這組動作就好像在擰絞您的手臂一樣。然後放鬆，將手從牆壁移開，感覺血液流回、能量返回軟組織。

【職人自我舒緩：肩膀區】

肩膀緩解：進行站立式平板支撐動作，增加肩胛骨的穩定性和強度（務必注意個人環境安全）。圖／采實文化提供
肩膀緩解：進行站立式平板支撐動作，增加肩胛骨的穩定性和強度（務必注意個人環境安全）。圖／采實文化提供

想要保護肩膀，首要保持肩胛骨活動自如，並向後收在胸腔上，與治療患者時的首要重點一樣。您使用肩帶的方式非常重要，當緩緩加壓進行鬆解，尤其是在患者體型很大或是肌肉發達的情況下，切勿用您的肩膀（肩盂肱骨關節前部）做引導。抬起您的胸骨，並試著讓力量來自支撐肩胛骨的肌肉。絕對不要用胸小肌做引導，因為這樣做會鎖緊肩膀、使肩膀難以伸展。當您保持肩帶向後，並用支撐肩胛骨的肌肉用力時，還需要緊縮腹部以處於平衡狀態。請執行站立式平板支撐運動，練習同時做這兩個動作，切記不要屏住呼吸。

肩膀緩解：角落拉伸的動作（務必注意個人環境安全）。圖／采實文化提供
肩膀緩解：角落拉伸的動作（務必注意個人環境安全）。圖／采實文化提供

我喜歡在廚房做飯時進行站立式平板支撐運動，畢竟做飯時總有些事情需要等上個一分鐘左右的時間，而這正是做平板支撐運動的絕佳時機！將手肘收於兩側、肩胛骨放鬆地收入胸腔、並收肚臍，雙手放在料理台表面邊緣，從腳踝向前彎曲，保持身體像木板一樣筆直，並以雙手支撐重量。當您第一次做這項運動時，您可能會驚訝地發現：60 秒怎麼會這麼久！

您也可以透過角落拉伸動作有效鬆開胸部。這個過程中，最難是找要到一個開放的角落。雙腳分開站立，與髖部同寬，手肘放在牆上與肩同高。前臂靠小指的那一側靠在牆壁上，從腳踝向前傾斜，但是腰部不要拱起。鼻子和胸骨向前靠近角落，同時進行胸部拉伸。保持頸部和頭部與胸部對齊。這組動作是用來鬆開胸部，而非伸展頸部。您可以保持這個動作，並試著在拉伸時放鬆。

※作者介紹：南西．約翰斯，理學碩士 （MS），職能治療師（OTR/L），擁有40年職業治療師經驗，曾在4個不同州擔任臨床與管理職務，持續努力使用雙手幫助大眾。

【以上摘文選自《筋膜修復重塑徒手按摩全書》、作者：南西．約翰斯（Nancy J Johns）、譯者：楊雅婷、圖文提供：采實文化、整理：記者柯意如】

書名／《筋膜修復重塑徒手按摩全書》、作者／南西．約翰斯（Nancy J Johns）、譯者／楊雅婷、圖／采實文化提供
書名／《筋膜修復重塑徒手按摩全書》、作者／南西．約翰斯（Nancy J Johns）、譯者／楊雅婷、圖／采實文化提供

運動傷害

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