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Jo Malone涉種族歧視？大陸廣告抄襲非裔代言人概念

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
John Boyega為Jo Malone London拍攝形象影片。圖／摘自臉書、微博
John Boyega為Jo Malone London拍攝形象影片。圖／摘自臉書、微博

全球知名香氛品牌Jo Malone London涉入種族歧視爭議，Jo Malone London在去年，宣布品牌簽下首位男性品牌大使John Boyega，並由John Boyega以自身經歷，自編自導自演廣告片，但今年9月，大陸的Jo Malone London釋出另一波廣告，改由大陸男星劉昊然代言，不過其廣告片被發現場景、運鏡雷同John Boyega的廣告，消息被John Boyega發現後，Jo Malone London被批評疑似種族歧視，日前品牌方公開致歉，不過稍早John Boyega宣告辭去品牌大使，Jo Malone London也發文尊重決定。

John Boyega因為演出「STAR WARS：原力覺醒」、「STAR WARS：天行者的崛起」而爆紅，去年成為Jo Malone London首位男性代言大使，一開始雙方合作愉快，John Boyega還自拍廣告片，描述自己成長經歷，還有周遭的生活環境，都與香味有關。

不過，Jo Malone London在大陸今年的代言人是男星劉昊然，不同地區與國家各自有代言人，是國際品牌常有的政策，不過Jo Malone London踩到紅線的原因，在9月曝光的劉昊然廣告中，劇情、場景與運鏡，都雷同John Boyega自己拍攝的廣告，且事先並未告知John Boyega。

John Boyega是透過推特上網友轉發，才發現此一行徑，事後引發大批網友批評Jo Malone London涉嫌種族歧視，根據外媒報導，Jo Malone London在9月13日，也發表聲明向John Boyega致歉，表示自知是違法行為，但也同步向沒有參與廣告發想的劉昊然道歉，並表示將刪除這支廣告。不過截至9月15日，大陸劉昊然個人微博上，仍能看到該廣告。

John Boyega稍早則透過推特宣布，辭去Jo Malone London的品牌大使。

對於Jo Malone London是否真的牽扯種族歧視，外界看法不一，有外媒認為，國際品牌在各地找代言人很正常，應該與種族歧視無關，錯誤就在抄襲廣告創意。

John Boyega為Jo Malone London拍攝形象影片，卻被大陸代言人劉昊然拍的同廣告抄襲。圖／摘自臉書、微博
John Boyega為Jo Malone London拍攝形象影片，卻被大陸代言人劉昊然拍的同廣告抄襲。圖／摘自臉書、微博
Jo Malone London大陸代言人是劉昊然。圖／摘自微博
Jo Malone London大陸代言人是劉昊然。圖／摘自微博
John Boyega為Jo Malone London拍攝形象影片，卻被大陸代言人劉昊然拍的同廣告抄襲。圖／摘自臉書、微博
John Boyega為Jo Malone London拍攝形象影片，卻被大陸代言人劉昊然拍的同廣告抄襲。圖／摘自臉書、微博
Jo Malone London涉入種族歧視爭議。圖／摘自臉書、微博
Jo Malone London涉入種族歧視爭議。圖／摘自臉書、微博
John Boyega為Jo Malone London拍攝形象影片，卻被大陸代言人劉昊然拍的同廣告抄襲。圖／摘自臉書、微博
John Boyega為Jo Malone London拍攝形象影片，卻被大陸代言人劉昊然拍的同廣告抄襲。圖／摘自臉書、微博

廣告 品牌 種族歧視

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