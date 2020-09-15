Jo Malone涉種族歧視？大陸廣告抄襲非裔代言人概念

全球知名香氛品牌Jo Malone London涉入種族歧視爭議，Jo Malone London在去年，宣布品牌簽下首位男性品牌大使John Boyega，並由John Boyega以自身經歷，自編自導自演廣告片，但今年9月，大陸的Jo Malone London釋出另一波廣告，改由大陸男星劉昊然代言，不過其廣告片被發現場景、運鏡雷同John Boyega的廣告，消息被John Boyega發現後，Jo Malone London被批評疑似種族歧視，日前品牌方公開致歉，不過稍早John Boyega宣告辭去品牌大使，Jo Malone London也發文尊重決定。

John Boyega因為演出「STAR WARS：原力覺醒」、「STAR WARS：天行者的崛起」而爆紅，去年成為Jo Malone London首位男性代言大使，一開始雙方合作愉快，John Boyega還自拍廣告片，描述自己成長經歷，還有周遭的生活環境，都與香味有關。

不過，Jo Malone London在大陸今年的代言人是男星劉昊然，不同地區與國家各自有代言人，是國際品牌常有的政策，不過Jo Malone London踩到紅線的原因，在9月曝光的劉昊然廣告中，劇情、場景與運鏡，都雷同John Boyega自己拍攝的廣告，且事先並未告知John Boyega。

John Boyega是透過推特上網友轉發，才發現此一行徑，事後引發大批網友批評Jo Malone London涉嫌種族歧視，根據外媒報導，Jo Malone London在9月13日，也發表聲明向John Boyega致歉，表示自知是違法行為，但也同步向沒有參與廣告發想的劉昊然道歉，並表示將刪除這支廣告。不過截至9月15日，大陸劉昊然個人微博上，仍能看到該廣告。

John Boyega稍早則透過推特宣布，辭去Jo Malone London的品牌大使。