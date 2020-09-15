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防疫旅館補助降成800元 林佳龍：預算12.8億元還有缺口

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
交通部長林佳龍說，防疫旅館的預算也因此增加，交通部，尤其是觀光局的負荷很重。記者邱瓊玉／攝影
交通部長林佳龍說，防疫旅館的預算也因此增加，交通部，尤其是觀光局的負荷很重。記者邱瓊玉／攝影

為了鼓勵合法旅宿參與防疫行列增加防疫能量，交通部觀光局今年4月公布實施「交通部觀光局獎助直轄市及縣（市）政府推動溫韾防疫旅宿實施要點」，獎助提供居家檢疫者或居家隔離者入住的防疫旅宿業者，提高旅宿業者加入防疫旅宿的意願。不過觀光局昨宣布延長獎助期間至12月31日止，並將溯及9月1日生效，但每房每日補助金額從原本的1200元，下修至800元，引發熱議。

對此，交通部長林佳龍今上午受訪時表示，當時交通部針對防疫旅館提案補助，一路從4月開始實施，實施時間一直延長，原本是公告到八月底，不過指揮中心基於疫情的考量，我們還是對出入境有些防疫措施，因此延到年底。

林佳龍說，防疫旅館的預算也因此增加，交通部，尤其是觀光局的負荷很重，如果要延長年底，交通部可用的資金都已經籌措，原本到八月底 ，整體預算為6.4億元，如果延長到年底，即便是把補助調降成800元，還要12.8億元，這部分交通部也還有資金缺口，還希望各界體諒。

觀光局 林佳龍 防疫旅館

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