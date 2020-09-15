1968 App增省道路況 林佳龍：讓民眾smart mobility

中秋、國慶連假將屆，為完整提供用路人連假期間國道五號高速公路與省道即時路況，以及替代道路資訊，交通部整合高速公路局的「1969 App」、公路總局的「幸福公路App」，讓用路人無論從哪一個App，都可以清楚了解國道五號的交通狀況、管制措施以及替代道路等資訊。

交通部表示，為了方便民眾查詢，除了現有個地方道路往國5南港系統旅行時間、各地方道路進入國5匝道時間及排隊狀況、南向匝道排隊狀況、南向國1或國3往國5旅行時間外，1968 App首頁增加國5路況專區快捷按鈕，另外還增加頭城經台9線至新店雙向，以及頭城經台2線至暖暖北向等替代道路旅行時間，以便供用路人參考。

交通部長林佳龍表示，連假疏運的壓力本來就比較大，車潮、人潮都比較多，這次根據過去連假經驗有些徹底的檢討改進，也會在中秋、國慶連假推出創新作為，包括像是之前宣布的國道疏運措施、北花客運票價優惠、租車加碼優惠等，這次則是資訊平台的整合。

林佳龍說，要避免塞車，分流很重要，分流又分為路線分流、時間分流、載具的分流，以國5來講，台2、台9都是替代道路，但民眾想要知道走什麼路、花多少時間才可以到達目的地，因此這次App整合，就是要方便民眾掌握相關資訊。

林佳龍強調，1968 App有380萬的下載量，幸福公路App也有上百萬的下載量，希望用路人都可以下載，原來頁面設計比較麻煩，現在可以互相管轉很方便，民眾可以做出比較「smart mobility」(指智慧移動)，掌握資訊才可以做比較智慧的判斷和決定。

林佳龍也透露，未來還將參考氣象播報員的模式，在連假疏運前、中這段時間，像氣象達人那樣子，也推出交通達人為民眾服務，民眾就不用太辛苦上網搜尋這些資料，這也是一項創新。

高公局之前公布國道疏運措施時，其中包含國五石碇、坪林南下入口匝道封閉等措施，遭學者質疑恐會塞車更嚴重。對此，林佳龍說，特定匝道封閉只有特定時間，主要是鼓勵大家不要集中在這些時段上路，交通部也和地方政府協調，地方也要做好交通維持、疏導，協助現場指揮，避免大家開到匝道處，才會紓解。

不過林佳龍也提到，這次為了連假疏運即便用盡所有方法，能不能成功，還是有待考驗，需要所有用路人幫忙，也希望社會大眾可以善用資訊軟體，配合相關疏運措施。

至於未來兩個App是否會整合到同一個？林佳龍說，自己也有問過同仁，但因為兩個App有不同功能，國道有主幹線，一般公路則是真的很複雜，整合後會不會影響好用度，後續也會再努力。

此外，蘇花改路段因考量環評及隧道消防安全問題下，中秋、國慶連假仍維持雙向各1車道行駛。