快訊

評／逐網路而居：疫病與資訊時代 「數位遊民」非空想

聽新聞
test
0:00 / 0:00

榮總桃園分院引進全身診斷型超音波 提升醫療品質

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
臺北榮民總醫院桃園分院今年8月份引進飛利浦最新全身診斷型超音波，可針對不同體型的病患做最精確的診斷，提供大桃園地區更優質的醫療服務。圖／臺北榮民總醫院桃園分院提供
臺北榮民總醫院桃園分院今年8月份引進飛利浦最新全身診斷型超音波，可針對不同體型的病患做最精確的診斷，提供大桃園地區更優質的醫療服務。圖／臺北榮民總醫院桃園分院提供

台北榮民總醫院桃園分院今年8月份引進最新的全身診斷型超音波，分院院長盧星華指出，該機型可針對不同體型的病患做最精確的診斷，提供大桃園地區更優質的醫療服務。

盧星華表示，放射科於上月引進飛利浦最新全身診斷型超音波，採用獨家智慧聚焦技術，能根據不同深度達到完美解析，適合輔助做乳房、甲狀腺、血管、腹部等檢查。

盧星華解釋，以乳房疾病診斷方面為例，飛利浦最新全身診斷型超音波能針對組織變異做出篩檢，像是纖維腺瘤，纖維囊腫等病灶；在上下肢血管檢查方面，包含靜脈區章或血管阻塞患者也適用，可利用該超音波測量血流速度，檢測血管是否異常。

除常規檢查以外，盧星華說，此機型搭載目前最新肝臟纖維化量測技術，利用超聲剪力波的物理特性，以非侵入性檢查得知肝臟纖維化，肝硬化的程度，無傳統侵入性肝臟切片檢查方式之風險，對肝硬化患者的診斷來說也是一大福音。

該全身診斷型超音波增設小型肝臟穿肋間探頭，盧星華說，這對肋下影像不理想的患者，有更高的診斷成功率，進行穿刺檢查時，角度也更加不設限，能縮短手術時間及提高病患舒適度。

盧星華表示，引進此機型後，除增加臨床診斷應用範圍擴展外，更能提供大桃園鄉親服務品質，達到早期診斷早期治療目的。

臺北榮民總醫院桃園分院今年8月份引進飛利浦最新全身診斷型超音波，可針對不同體型的病患做最精確的診斷，提供大桃園地區更優質的醫療服務。圖／臺北榮民總醫院桃園分院提供
臺北榮民總醫院桃園分院今年8月份引進飛利浦最新全身診斷型超音波，可針對不同體型的病患做最精確的診斷，提供大桃園地區更優質的醫療服務。圖／臺北榮民總醫院桃園分院提供

患者 肝硬化

延伸閱讀

億光 今年獲利看增五成

82歲翁腹部不適查出6.7公分肝腫瘤 苗醫進行首例肝切

16歲博美犬心臟病發亡 飼主控獸醫院疏失獲賠2萬多

秀朗診所院長林義龍偽造病歷詐健保5百萬 檢起訴求重判

相關新聞

佈局國旅市場／雄獅今宣布擴充觀光巴士 薪資最高7萬元

受到疫情影響，邊境持續嚴管，國旅需求大幅提升，雄獅集團董事長王文傑表示，未來三年內需市場將大幅提升，為了佈局國民旅遊盛世...

日月潭萬人泳渡加強防疫中央放行 馬英九將第七度挑戰

南投縣日月潭萬人泳渡將於9月27日如期舉辦，不僅將全部2萬1000多名泳客名單交由中央疫情指揮中心篩選外，同時呼籲近21...

幫人按摩自己好痠痛！40年資深職人是如何「自我舒緩」

職能治療師、運動傷害防護員等專業工作者，每天都以專業協助許多人緩解肌肉痠痛，但自己的手也因工作關係導致痠痛時，他們又如何...

社會住宅流動率高是常態？物業管理專家怎麼說

現階段社會住宅興辦計畫「8年20萬戶」總供給量，無論直接興建或包租代管，住宅政策的執行成果關鍵，往往直接涉及物業管理專業服務的課題。本文闡述社會住宅必須結合物管專業之重要性，指出社宅營運必須重視住戶遷入簽租前、居住中、遷離退租前三階段的物管服務課題。此外，也呼籲政府及早確定社宅建築適配之設計水準、設備水準與服務水準的努力方向。

Jo Malone涉種族歧視？大陸廣告抄襲非裔代言人概念

全球知名香氛品牌Jo Malone London涉入種族歧視爭議，Jo Malone London在去年，宣布品牌簽下首...

影／健保調漲勢在必行？ 陳時中：程序進行中 都還沒談

日前傳出健保安全準備金即將低於1.5個月，今年底健保費率調漲似乎勢在必行。對此，衛福部長陳時中表示，一切程序都在進行中，...

刮刮樂「無敵777」全新登場 頭獎300萬元

幸運7出擊，刮獎樂無敵！台灣彩券公司今(15)日推出首款刮刮樂「7」系列主題中面額新台幣300元的遊戲「無敵777」，提...

921國家防災日 三芝淺水灣施放海嘯警報不疏散

倒數6天！新北市淡水警分局為配合行政院舉辦「109年國家防災日活動」，下周一9月21日上午，將由三芝區後厝派出所運用防空...

防疫旅館補助降成800元 林佳龍：預算12.8億元還有缺口

為了鼓勵合法旅宿參與防疫行列增加防疫能量，交通部觀光局今年4月公布實施「交通部觀光局獎助直轄市及縣（市）政府推動溫韾防疫...

台彩推新款刮刮樂「無敵777」 頭獎300萬元

台灣彩券今天推出首款刮刮樂「7」系列主題中面額新台幣300元的遊戲「無敵777」，提供四個頭獎300萬元，並將數字「7」...

PRINCO Watch與台鐵、一卡通合作 推「限定速PAY錶」

交通部台鐵局為提供旅客更多元的支付方式，自9月16日起，全台31個「台鐵便當」實體直營門市全面啟用一卡通支付服務，歡慶全...

榮總桃園分院引進全身診斷型超音波 提升醫療品質

台北榮民總醫院桃園分院今年8月份引進最新的全身診斷型超音波，分院院長盧星華指出，該機型可針對不同體型的病患做最精確的診斷...

熱門新聞

倒數兩天鬼門關！命理師曝祭拜禁忌：說「這些話」恐衰整年

北榮人道救援成功 疫情下越南女主播來台捐肝救女

十餘種「螃蟹餐」吃到飽！豐food「升級帝王蟹」享優惠

捷運上有位置卻總有人站著 網曝真相：不是博愛座的問題

網友分享「濕毛巾」能讓冷氣更冷 空調業者：最好別用

女友跟主管一起出差…公司這樣安排 網友直呼：快離職

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。