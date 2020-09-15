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榮總桃園分院引進全身診斷型超音波 提升醫療品質
台北榮民總醫院桃園分院今年8月份引進最新的全身診斷型超音波，分院院長盧星華指出，該機型可針對不同體型的病患做最精確的診斷，提供大桃園地區更優質的醫療服務。
盧星華表示，放射科於上月引進飛利浦最新全身診斷型超音波，採用獨家智慧聚焦技術，能根據不同深度達到完美解析，適合輔助做乳房、甲狀腺、血管、腹部等檢查。
盧星華解釋，以乳房疾病診斷方面為例，飛利浦最新全身診斷型超音波能針對組織變異做出篩檢，像是纖維腺瘤，纖維囊腫等病灶；在上下肢血管檢查方面，包含靜脈區章或血管阻塞患者也適用，可利用該超音波測量血流速度，檢測血管是否異常。
除常規檢查以外，盧星華說，此機型搭載目前最新肝臟纖維化量測技術，利用超聲剪力波的物理特性，以非侵入性檢查得知肝臟纖維化，肝硬化的程度，無傳統侵入性肝臟切片檢查方式之風險，對肝硬化患者的診斷來說也是一大福音。
該全身診斷型超音波增設小型肝臟穿肋間探頭，盧星華說，這對肋下影像不理想的患者，有更高的診斷成功率，進行穿刺檢查時，角度也更加不設限，能縮短手術時間及提高病患舒適度。
盧星華表示，引進此機型後，除增加臨床診斷應用範圍擴展外，更能提供大桃園鄉親服務品質，達到早期診斷早期治療目的。
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