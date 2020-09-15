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2020北市自願檢視報告出爐 新增教育、性平等4項目標

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
「2020台北市氣候行動國際論壇」今天登場，北市環保局也正式發表「2020台北市自願檢視報告（Taipei City VLR）」。圖／北市環保局提供
「2020台北市氣候行動國際論壇」今天登場，北市環保局也正式發表「2020台北市自願檢視報告（Taipei City VLR）」。圖／北市環保局提供

「2020台北市氣候行動國際論壇」今天登場，今年北市環保局邀美日歐及國內專家學者參與，並正式發表「2020台北市自願檢視報告（Taipei City VLR）」，新增教育品質、性別平等、就業與經濟成長及工業、創新及基礎建設等4項永續發展目標，並首度將防疫扣合聯合國SDGs，持續精進永續目標，邁向宜居永續城市。

「2020台北市氣候行動國際論壇」著重主題為氣候行動及能源轉型議題，並首次邀請歐盟氣候行動總署司長級代表，透過影片分享後疫時代，歐洲推動綠色新政的做法。

另外，因應新冠肺炎疫情，今年論壇也首度結合實體與視訊會議，邀歐盟、全球環境戰略研究所(Institute for Global Environmental Strategies, IGES)、荷蘭在台辦事處及法國在台協會、日本東京都、荷蘭烏特勒支市政府等代表經驗交流分享。

北市環保局表示，目前各國疫情仍嚴峻，城市推動永續發展轉型更顯重要，台北市自去年首度發表「2019年自我檢視報告」納入7項優先目標後，今年新增教育品質、性別平等、就業與經濟成長及工業、創新及基礎建設4項目標。另外，也將台北市各項防疫扣合SDGs(永續發展目標)，藉跨局處整合、專家諮詢會議，並透過公民參與，蒐集各方意見凝聚共識，最終完成檢視報告。

今年新增的4項永續發展目標，還保局表示，教育品質(SDG4)目標為提升公共化教保服務量能，活化學校餘裕空間，提供學費補助及育兒津貼等方案，減輕家長育兒負擔；性別平等(SDG5)則透過家庭暴力及性侵害防治宣導，以推動社會大眾家庭暴力暨性侵害防治正確觀念，降低家暴或性侵害受害人數。

至於就業與經濟成長及工業(SDG8)永續目標則透過擴大就業徵才及就業輔導服務，以提升臺北市的就業市場；創新及基礎建設(SDG9)目標基礎，則是以捷運為骨幹，公車、自行車為輔之第一哩及最後一哩的服務，並考量身心障礙人士需求，打造無障礙通行環境，完善北市綠運輸設施。

環保局表示，今年因防疫也扣合聯合國SDGs永續發展目標，包含建置居家隔離追蹤管理機制及結合「防疫旅館」，降低傳染風險，推廣線上多元教學管道，提供居家檢疫或學校停課的學生線上教學服務。

另外，為降低疫情造成經濟衝擊及失業率，北市也提出9大短期紓困方案，確保經濟紓困與未來發展；也針對人潮聚集之九大類場域及大眾運輸每日消毒，降低人潮移動感染病毒風險；強化社區防疫觀念等。各項防疫作為SOP英文版供其他國家城市參考，將經驗與國際共享。

北市 疫情

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