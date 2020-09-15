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重訓後忘收操 31歲女頻尿、下腹痛

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
若罹患骨盆底肌筋膜炎，可使用按摩球放鬆髂腰肌。記者楊雅棠／攝影
若罹患骨盆底肌筋膜炎，可使用按摩球放鬆髂腰肌。記者楊雅棠／攝影

健身風氣興盛，許多女性也加入重訓行列。但是健身完千萬記得收操，否則小心練到最後，反而造成骨盆底肌筋膜炎，出現頻尿、下腹痛的問題。

31歲的陳小姐平時熱愛運動、衝浪，為了衝浪還做很多重訓來幫助衝浪表現，但每次運動完都沒有好好收操。沒想到這一年來常感到下腹疼痛且頻尿，一開始以為是膀胱炎，但經過治療，症狀仍反覆發作，甚至影響性生活，詳細檢查後才發現骨盆底肌肉筋膜炎。

收治陳小姐的書田診所泌尿科主治醫師張雲筑表示，骨盆底肌肉位於最底層承受人體臟器重量，因此若久坐久站、愛翹腳、慢性便秘、體重過重等，就可能過度或不當使用骨盆底肌肉群，導致肌肉僵硬、筋膜缺氧沾黏、血液循環不佳，造成骨盆底肌肉筋膜炎。

張雲筑說，骨盆底肌肉筋膜炎男女都可能發生，但女性較多，約是男性的十倍；常見的症狀，包括：反覆下腹疼痛、頻尿、性交疼痛等。

但女性下腹痛與頻尿的原因很多，包括膀胱發炎、骨盆腔發炎、便秘、間質性膀胱炎、膀胱過動症和內膜異位症等，其中將近五成伴隨著骨盆底肌肉筋膜炎的問題。因此診斷上除了檢查排除其他下腹痛原因外，也需藉由內診測試疼痛節點來鑑別診斷。

張雲筑表示，門診觀察，近年來許多女性為了追求健康而投入慢跑、重訓或深蹲等運動，過度使用骨盆底肌肉，卻忽略暖身跟收操，造成骨盆底肌肉慢性發炎的情形漸漸增加。

治療上，可用熱敷、泡澡，或使用按摩球放鬆髂腰肌，並配合醫師開立消炎或肌肉鬆弛等藥物；症狀較嚴重者，可安排磁波椅電刺激治療或會陰部雷射治療，一方面降低疼痛神經敏感，一方面促進局部血液循環及肌肉放鬆。

張雲筑也提醒，更重要的是應改善翹腳等不良生活習慣、運動後記得收操，避免肌肉一直處於緊繃狀態，而女性一旦出現反覆下腹疼痛、頻尿、性交疼痛等症狀。她也建議盡快尋找醫師檢查治療，以免錯過急性治療期，到了慢性沾黏期，治療上將更棘手。

張雲筑表示，骨盆底肌肉位於最底層承受人體臟器重量，若久坐久站、愛翹腳、慢性便秘、體重過重等，就可能過度或不當使用骨盆底肌肉群。記者楊雅棠／攝影
張雲筑表示，骨盆底肌肉位於最底層承受人體臟器重量，若久坐久站、愛翹腳、慢性便秘、體重過重等，就可能過度或不當使用骨盆底肌肉群。記者楊雅棠／攝影

筋膜炎 頻尿 腹痛

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