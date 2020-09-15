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治療感冒一定要看西醫？中醫師：老祖宗的智慧也很行

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導

感冒時，多數人選擇西醫治療，也有人擔心西藥的副作用，轉求中醫；屏東縣好德堂中醫診所中醫師張簡文晉說，感冒是常見的呼吸系統疾病，靠自體免疫系統就會復原，中醫治療感冒不同於西醫只給予症狀治療的化學藥物，重視依患者病狀表徵和不同體質，以天然藥材調整身體功能和寒熱平衡，提升免疫力，除解除感冒引起的症狀外還要調養脾胃，治療感冒才算完善。

他說，中醫治療先分辨出患者是屬於風寒、風熱或體虛感冒，不同類型感冒選用不同的中藥治療，才能獲得好的療效，風寒者給予發散寒邪的藥，風熱者在發散外感邪氣同時會再給予清熱藥物，體虛者則給予祛邪補虛的藥物，在調整身體平衡基礎下，會再給予病患緩解症狀藥物，若對症下藥，很快就能緩解；治療過程中，病患飲食作息也很重要，多休息、多補充水分，保持充足睡眠，避免甜食、冰品等食物。

他說，中醫認為「四季脾旺不受邪」，將「脾胃」照顧好，人體才能養足「正氣」，來對抗如感冒等的「外邪」，與西醫治療方式不同；感冒患者適合看中醫的時機，包括服西藥成藥後，出現嗜睡、頭暈、心悸、口乾、睡眠差、尿不暢等明顯副作用時、氣虛體質，服西藥恐過度耗氣，導致身體疲倦、汗多且畏風容易再感染者，和特殊體質，感冒咳嗽難癒者，除了開立適合方藥，平時配合調理，可擺脫感冒反覆纏身的困擾。

另外，感冒初期，感覺吹風受寒發冷流鼻水時，常聽老輩說喝薑湯有助發汗，驅除風邪；張簡文晉說，不是所有感冒的人都適合喝薑湯，一旦出現喉嚨發炎、腫痛時，若屬於有發炎現象的風熱感冒，不適合喝溫熱性的薑湯，以免症狀更嚴重，另原本體質就偏熱，感冒時體內易化熱，出現喉嚨痛等熱象，也不適合喝薑湯，喝具清熱作用的菊花茶、桑葉茶較能緩解症狀。

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