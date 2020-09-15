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日月潭萬人泳渡加強防疫中央放行 馬英九將第七度挑戰

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
南投縣副縣長陳正昇上午表示日月潭萬人泳渡活如期舉辦，但會遵照中央疫情指揮中心規定，加強各項防疫需求。記者黑中亮／攝影
南投縣副縣長陳正昇上午表示日月潭萬人泳渡活如期舉辦，但會遵照中央疫情指揮中心規定，加強各項防疫需求。記者黑中亮／攝影

南投縣日月潭萬人泳渡將於9月27日如期舉辦，不僅將全部2萬1000多名泳客名單交由中央疫情指揮中心篩選外，同時呼籲近21天有國外旅遊史及曾進行居家檢疫隔離的報名者，盡量避免參加活動，縣府同時透露前總統馬英九將第8度下水挑戰。

副縣長陳正昇表示，在請示中央疫管署、體育署後，要求參加的泳客務必自備至少2個口罩，下水前、上岸後都得全程戴口罩，活動並將落實實名制。當天，大會也將拉開下水時間，下水前維持社交距離，達到防疫需求。

未依規定保持社交距離，不戴口罩者，經勸導後將依據CDC規定處理，甚至不排除開罰，另外，中央CDC將協助過濾泳客名單，報名後出國且需隔離者，在活動前入出境未滿21天者，都將禁止參加。

陳正昇強調，配合中央疫情指揮中心要求，泳渡報到也採實名制，而陪同參加泳渡的親朋好友，雖然沒有報名，但在活動前得向承辦的埔里四季早泳會填報資料，以利掌握追蹤，同時當天最好留在飯店，避免前往潭邊管制區。

疾管署同時呼籲，南投縣府要加強各項防疫宣導至少一星期以上，因今年特殊疫情關係，當天除了泳客及工作人員外，其他親友眷屬盡可能不要進入泳渡活動範圍區域。值得注意是，為了防疫，上岸的伊達邵碼頭將設置管制區域，除了持證的工作人員，泳客只出不進。

依往年經驗，今年萬人泳渡的防疫重點，在於泳客下車後、報到區、下水時、水中2小時及上岸後浴室、用餐時的社交距離保持，到處都是難以防衛的破口，如果仍無法避免，如期舉辦時建議四梯次報到後，到確實進行保持距離，分批下水更需從以前的一批1000人，降到500人，抵達終點後最好迅速離開。

南投縣副縣長陳正昇上午表示日月潭萬人泳渡活如期舉辦，但會遵照中央疫情指揮中心規定，加強各項防疫需求。記者黑中亮／攝影
南投縣副縣長陳正昇上午表示日月潭萬人泳渡活如期舉辦，但會遵照中央疫情指揮中心規定，加強各項防疫需求。記者黑中亮／攝影
南投縣副縣長陳正昇上午表示日月潭萬人泳渡活如期舉辦，但會遵照中央疫情指揮中心規定，加強各項防疫需求。記者黑中亮／攝影
南投縣副縣長陳正昇上午表示日月潭萬人泳渡活如期舉辦，但會遵照中央疫情指揮中心規定，加強各項防疫需求。記者黑中亮／攝影

社交距離 疫情 口罩

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