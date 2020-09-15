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安倍罹潰瘍性結腸炎辭職 醫師：未來癌變機率高

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
亞洲大學附屬醫院肝膽胃腸科醫師張家熙說，潰瘍性結腸炎也被暱稱為「總統病」。圖／亞洲大學附屬醫院
亞洲大學附屬醫院肝膽胃腸科醫師張家熙說，潰瘍性結腸炎也被暱稱為「總統病」。圖／亞洲大學附屬醫院

一名53歲中小企業老闆近幾年常腹瀉卻不以為意，直到腹瀉合併黏液和血液，才趕緊安排大腸鏡檢查；另名45歲家庭主婦，更是每天腹瀉高達20次，2人都以為是壓力過大導致腸躁症，但都確診為「潰瘍性結腸炎」經透過藥物治療、培養良好習慣，終於能和疾病和平共處，降低日後癌化風險。

患者主述的症狀都是跑廁所次數多，該名企業老闆甚至形容「「跑廁所次數比接電話還多」」當他們獲知潰瘍性結腸炎為罕見重大疾病，且無法治癒、未來癌變機率高，當下均無法置信，甚至情緒激動的否定、崩潰、大哭，經詳細衛教並配合治療後，兩人才破涕為笑，學習與疾病共處。

亞洲大學附屬醫院肝膽胃腸科醫師張家熙說，除了日本前首相安倍晉三長期為潰瘍性結腸炎所苦，美國前總統約翰甘迺迪、前總統小布希的弟弟馬文布希等許多名人也深受其擾，故潰瘍性結腸炎也被暱稱為「總統病」。

他說，潰瘍性結腸炎是一種慢性、反覆性腸道發炎疾病，致病機轉不明，推測可能與遺傳、免疫系統失調、腸道共生菌失衡、飲食、壓力等因素有關，好發於20歲左右年輕人，以及50至60歲中年人，通常會出現持續腹瀉、嚴重腹痛、解血便和黏液便，伴隨體重減輕、發燒等症狀，並可能造成腸道出血、腸道穿孔，增加罹患大腸癌機率等併發症。

張家熙說，潰瘍性結腸炎症狀類似腸躁症，都可能出現腹痛腹瀉、排便情況與型態改變、糞便帶有黏液或帶血等症狀，常與情緒和壓力有關，在鑑別兩項疾病時，需要透過綜合病史、臨床表現、抽血和糞便檢驗、大腸鏡檢查合併組織病理切片方能確診。

治療上，輕度患者會使用抗發炎藥物治療，以降低發炎對腸道造成的破壞，重度患者則會使用針劑類固醇合併抗發炎藥物或免疫調節劑，若仍然無效，就須透過生物製劑治療，以協助修復腸黏膜，降低未來癌化的風險。

他提醒，患者平時應避免過於刺激、油膩或引起脹氣的食物，多補充鐵質、葉酸改善貧血症狀，富含蛋白質的食物有助腸黏膜修復，同時切記症狀改善也不可擅自停藥，需長期回診追蹤，才能改善生活品質，並減少併發症。

患者 修復 腹痛

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