悠遊卡9月起推小額消費優惠 方便學生一卡走透透
9月開學季，為更方便學生族群，悠遊卡公司即日起至10月止推出多項小額消費優惠，包含吃、喝、文具用品等，若為北市公立學校學生，也可透過數位學生證享優惠票價及小額消費，讓學生「一卡走透透」。
悠遊卡公司表示，即日起至9月底，在墊腳石單筆消費滿150元，或是在光南大批發單筆消費滿199元，即可獲贈BeBe獨家貼圖貼紙乙份；即日起至10月止，在小北百貨單筆消費滿199元，也可得到貼紙乙份。
另外，即日起至10月止持至吉野家單筆消費滿300元，或是在9月底前於義美消費滿125元，即可得到貼紙乙張。
悠遊卡公司與全家便利商店同步促銷，10月6日前購買指定鮮食單筆滿100元，即可折10元；另外，摩斯漢堡也首度與悠遊卡合作，自9月14日至10月15日止，購買任一早餐套餐，即贈元氣牛肉蛋堡優惠券。
飲料業者也有合作，持悠遊卡至CoCo都可購買「巧克系列」，9月底前享折價5元優惠、拿鐵咖啡第二杯半價。出遊部分，9月底前至兒童新樂園，在麗陽商場攤位消費不限金額即可得到BeBe獨家貼圖貼紙乙份。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言