40公噸蒜頭遭訪查 農會理事長：是蒜種絕無囤積

雲林縣調查站查緝蒜頭囤積昨晚到元長鄉農會理事長陳榮華倉庫訪查，發現存放約40公噸蒜頭，陳榮華強調，庫存的是下一季蒜種，調查站訪查合情合理，全力配合調查但絕無囤積。

雲林縣調查站11日發現林姓蒜商等2人疑似囤積150公噸蒜頭，並帶回帳冊等相關證據釐清案情；昨晚前往元長鄉訪查，相關資料已送雲林地檢署併案偵辦。

陳榮華接受媒體訪問時解釋，自己栽種蒜頭面積廣達30多公頃，年產蒜頭約200公噸，也經營蒜頭加工，相關訂單從今年5月後完成出貨。

陳榮華今年預留約40公噸蒜頭當蒜種自用，他昨天坦然接受縣調查站與縣府農業處人員訪談約2小時。

陳榮華表示，身為農會理事長，蒜頭種植面大、產量也大，被行政稽查合情合理，並不認為調查單位故意找碴，反而支持政府釐清蒜頭飆漲問題。

監察委員陳景峻日前受訪時指出，蒜頭價昂，台北農產批發市場9日蒜瓣批發價為每公斤新台幣380元，相較今年初每公斤批發價170元，漲幅驚人。

立委蘇治芬今天在個人臉書發文提出3點看法，蘇治芬認為，農委會該好好檢討地瓜、蒜頭等大宗農作物產業結構，並檢討蒜頭帶土檢疫問題，再則是雲林縣調查站大動作行政稽查蒜頭囤積，質疑調查單位難道不知道今年蒜價高漲與是進口斷貨有關。