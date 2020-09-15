佈局國旅市場／雄獅今宣布擴充觀光巴士 薪資最高7萬元

受到疫情影響，邊境持續嚴管，國旅需求大幅提升，雄獅集團董事長王文傑表示，未來三年內需市場將大幅提升，為了佈局國民旅遊盛世，且一旦疫情過後，將迎接海外入境旅客的市場，因此決定投資旗下自有的通運巴士公司「雄獅通運」，目前雄獅通運旗下有 60 部大巴士，將持續擴充觀光巴士，第一階段以 100 部為目標，並預計增聘 50 名「雄好駕駛」。

王文傑表示，隨著後疫情時代來臨，雄獅旅遊轉型深耕台灣在地旅遊，擴大北、中、南 3 大客源地經營，並深化 7 大台灣目的地，而雄獅通運與雄獅旅遊密切合作，全力支持雄獅旅遊到各個目的地大力發展 國內旅遊，延續雄獅集團旅遊行程的一致性服務品質。

王文傑說，預計擴大招聘「雄好駕駛」，2020年也預計引進全新 Benz、Volvo歐系車隊，並規畫招募 50 位專業 大、中、小巴司機，薪資4萬元起跳，最高可達7萬元以上。

雄獅集團人資處總經理陳正達表示，首波徵才活動今天正式起跑，歡迎所有用心、愛台灣、擁有服務熱忱的駕駛，加入雄獅通運的行列。