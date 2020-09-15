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來自海洋 提升正能量POWER UP! 台塩生技 deepbloo純沛海洋離子氣泡水

撰文 / 曾俊林

夏日炎炎，補充水分同時也別忘了補充身體所需的營養。台塩生技推出「deepbloo純沛海洋離子氣泡水」，標榜添加海洋離子、無糖零熱量，更擁有時尚曲線瓶身設計，解渴之餘還能享受嘴間美妙的綿密氣泡口感！ 圖／台塩生技提供
夏日炎炎，補充水分同時也別忘了補充身體所需的營養。台塩生技推出「deepbloo純沛海洋離子氣泡水」，標榜添加海洋離子、無糖零熱量，更擁有時尚曲線瓶身設計，解渴之餘還能享受嘴間美妙的綿密氣泡口感！ 圖／台塩生技提供

夏日炎炎，補充水分同時也別忘了補充身體所需的營養。台塩生技推出「deepbloo純沛海洋離子氣泡水」，標榜添加海洋離子、無糖零熱量，更擁有時尚曲線瓶身設計，解渴之餘還能享受嘴間美妙的綿密氣泡口感！

海洋離子＋綿密氣泡 真正健康又好喝

台塩生技「deepbloo純沛海洋離子氣泡水」標榜添加海洋離子，海洋離子中的巨量礦物質能補充身體大量流汗所流失的水分和營養。鈣可以維持骨骼與牙齒的健康，鎂有助於新陳代謝和調整生理機能，兩者都是身體十分需要的營養元素。炎炎夏日裡來瓶deepbloo，迅速為人體提供滿滿的正能量！

無糖零熱量的「deepbloo純沛海洋離子氣泡水」內含綿密的氣泡口感，入口微微刺跳的舌尖觸感不但清爽順口、增添飲用的趣味，更是適合夏日解渴消暑的清涼好滋味，你也可以發揮創意任意混搭其他飲料，調製出自己的獨門氣泡飲品！

「deepbloo純沛海洋離子氣泡水」擁有時尚的綠色曲線瓶身設計，除了拿取容易，也體現了產品清爽健康的精神，500ml容量更能一次暢快解渴。這次的形象影片特別以大海中仰望的角度開頭，鯨魚自在悠游其中，綿密的氣泡與海洋元素灌注至deepbloo瓶身，就是「deepbloo純沛海洋離子氣泡水」健康又清新的絕佳口感。

隨著健康意識抬頭，從飲料中減少糖分攝取才是最潮的養生之道；和不健康的含糖飲料說掰掰，今年夏天就讓deepbloo成為你每日為身體補水又好喝的最佳健康夥伴！

deepbloo純沛海洋離子氣泡水,規格：500ml,建議售價：NT$35元,販售通路：四大超商、家樂福。 圖／台塩生技提供
deepbloo純沛海洋離子氣泡水,規格：500ml,建議售價：NT$35元,販售通路：四大超商、家樂福。 圖／台塩生技提供

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