快訊

陸海上發射長征火箭 陸媒標註「從台灣島上空飛過」

孫安佐沒法出國散心 士林地院再限制出境出海8月

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男子車禍加腦瘤開腦2次 常覺遭附身激動跳躍

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
彭祈龍醫師提醒，腦部脆弱的精神病人，藥物治療務必要諮詢醫師，並配合治療。圖／大千醫療社團法人南勢醫院提供
彭祈龍醫師提醒，腦部脆弱的精神病人，藥物治療務必要諮詢醫師，並配合治療。圖／大千醫療社團法人南勢醫院提供

48歲王姓男子因車禍和腦瘤疾病接受過2次腦部手術，且車禍後因腦部受損無法控制情緒，常認為自己被附身，出現情緒激動和跳躍動作，導致跌倒受傷。醫師為穩定他情緒以藥物治療，但他經歷過腦部手術，對精神藥物較敏感，服藥後會暈眩也易跌倒；經醫師耐心地配合他的狀況適度調整藥物，在一段時間治療後，男子狀況終於穩定下來，不再因容易跌倒而受傷。

大千醫療社團法人南勢醫院精神科醫師彭祈龍表示，腦部開過刀、有中風病史、腦部較脆弱的病人對藥物比較敏感，在服藥過後會有暈眩、身體不平衡的狀況出現，提高跌倒風險，造成自身受傷。因此，這類型病人的用藥一定要諮詢醫師，並配合藥物調整與治療，才能穩定病情。

他表示，王姓男子因車禍造成腦部抑制情緒的系統受影響，他原本個性溫和，變成易怒、暴躁，總嚷著他被附身，不停地跳上跳下，一不注意就跌倒受傷，加上腦部開過刀，讓他對精神藥物非常敏感，服藥後容易失去平衡而跌倒，狀況較複雜，無法以一般精神科病人的用藥處理，因此花了許多時間調整藥物及治療方式，才讓他逐漸恢復穩定。

彭祈龍強調，對於腦部脆弱的精神病人，用藥治療一定要與醫師討論，找出合適的方式，才不致因藥物影響導致更嚴重的傷害。

醫師 車禍 手術

延伸閱讀

女病患欲見精神科醫師 誣告被性侵懷孕遭起訴

血管阻塞70%前無症狀！4種簡易方法自測血管阻塞沒

腦部微電量刺激 台大雲林分院：能改善巴金森病症

耳鳴怎麼辦？需要接受腦部影像檢查嗎

相關新聞

佈局國旅市場／雄獅今宣布擴充觀光巴士 薪資最高7萬元

受到疫情影響，邊境持續嚴管，國旅需求大幅提升，雄獅集團董事長王文傑表示，未來三年內需市場將大幅提升，為了佈局國民旅遊盛世...

首家雙鋼印口罩 日繳20萬片

中央流行疫情指揮中心規定，九月十七日起國產醫用口罩須標示ＭＤ及Made In Taiwan雙標字樣防偽，桃園市善存科技是...

秋老虎來了！高屏6縣市高溫特報 全台小心紫外線過量

氣象局表示，天氣晴朗炎熱，今天中午前後屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。台東縣，嘉義...

男子車禍加腦瘤開腦2次 常覺遭附身激動跳躍

48歲王姓男子因車禍和腦瘤疾病接受過2次腦部手術，且車禍後因腦部受損無法控制情緒，常認為自己被附身，出現情緒激動和跳躍動...

53歲婦人膀胱炎求診 意外發現肺部腫瘤

台中市53歲林姓婦人因間質性膀胱炎到衛生福利部苗栗醫院尋求院長李明輝治療，住院期間她一直感到腹部疼痛，李明輝及泌尿科醫師...

搶救健保 擬調高藥品部分負擔

健保安全準備金即將低於一點五個月，年底健保費率調漲似乎勢在必行，衛福部部長陳時中昨天說，「目前當然有這個可能性。」不過，...

路口大執法2周 車禍受傷減5成

交通部九月起和內政部共同執行為期一個月路口安全大執法，根據公路總局統計，截至十三日，全國路口車禍受傷人數平均每日三五八人...

手好痠…竟是急性心肌梗塞

50歲金曲歌手嚴詠能日前因心肌梗塞離世，55歲影帝吳朋奉5月底因腦中風去世，彰化縣員榮醫院醫療部主任、心臟內科醫師陳裕峰...

健康你我他／提前退休 陪兩老親近自然

從公職退休，迄今已超過10年，這期間世界變化之大，社會改變之多，真是始料未及。

類固醇短期使用 也要小心3風險

類固醇俗稱「美國仙丹」，過去研究雖已證實長期使用可能產生如青光眼、消化道疾病、月亮臉、水牛肩等副作用，國衛院與林口長庚醫...

健康主題館／哪些運動難防疫 籃球足球風險高

籃球、棒球、網球都是國人喜愛的運動，你知道在奧委會分類中，這三項運動的疫情風險分屬三種不同等級，有不同的防疫處置建議，民...

2鋼筋插身 又見肝癌 手術救回

嘉義縣大林鎮張姓男建築工今年7月初工作時，不慎從高處摔落，遭2條80公分的鋼筋穿過胸腔及臀部，經大林慈濟醫院醫師搶救，順...

熱門新聞

倒數兩天鬼門關！命理師曝祭拜禁忌：說「這些話」恐衰整年

北榮人道救援成功 疫情下越南女主播來台捐肝救女

十餘種「螃蟹餐」吃到飽！豐food「升級帝王蟹」享優惠

影帝、歌手因心血管疾病去世...牙痛、手酸是警訊

捷運上有位置卻總有人站著 網曝真相：不是博愛座的問題

網友分享「濕毛巾」能讓冷氣更冷 空調業者：最好別用

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。