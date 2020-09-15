男子車禍加腦瘤開腦2次 常覺遭附身激動跳躍

48歲王姓男子因車禍和腦瘤疾病接受過2次腦部手術，且車禍後因腦部受損無法控制情緒，常認為自己被附身，出現情緒激動和跳躍動作，導致跌倒受傷。醫師為穩定他情緒以藥物治療，但他經歷過腦部手術，對精神藥物較敏感，服藥後會暈眩也易跌倒；經醫師耐心地配合他的狀況適度調整藥物，在一段時間治療後，男子狀況終於穩定下來，不再因容易跌倒而受傷。

大千醫療社團法人南勢醫院精神科醫師彭祈龍表示，腦部開過刀、有中風病史、腦部較脆弱的病人對藥物比較敏感，在服藥過後會有暈眩、身體不平衡的狀況出現，提高跌倒風險，造成自身受傷。因此，這類型病人的用藥一定要諮詢醫師，並配合藥物調整與治療，才能穩定病情。

他表示，王姓男子因車禍造成腦部抑制情緒的系統受影響，他原本個性溫和，變成易怒、暴躁，總嚷著他被附身，不停地跳上跳下，一不注意就跌倒受傷，加上腦部開過刀，讓他對精神藥物非常敏感，服藥後容易失去平衡而跌倒，狀況較複雜，無法以一般精神科病人的用藥處理，因此花了許多時間調整藥物及治療方式，才讓他逐漸恢復穩定。

彭祈龍強調，對於腦部脆弱的精神病人，用藥治療一定要與醫師討論，找出合適的方式，才不致因藥物影響導致更嚴重的傷害。