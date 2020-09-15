53歲婦人膀胱炎求診 意外發現肺部腫瘤

台中市53歲林姓婦人因間質性膀胱炎到衛生福利部苗栗醫院尋求院長李明輝治療，住院期間她一直感到腹部疼痛，李明輝及泌尿科醫師劉明岳協助安排電腦斷層掃描檢查，意外發現1.3公分肺結節，立即會診胸腔外科攜手治療，以甲基藍定位方式進行手術切除，並確定是良性的肉芽組織，穩定病患及家屬的心。

苗栗醫院院長李明輝目前也是台灣尿失禁防治協會理事，專長膀胱功能障礙、尿失禁、攝護腺疾病、攝護腺肥大、尿路結石、泌尿腫瘤、膀胱癌、攝護腺癌等治療。他指出，這名病患經胸腔外科主任連允昌安排全胸腔電腦斷層掃描檢查後，確定她的右下肺有單一肺節結，因腫瘤長在肺葉內深處，且有1條血管横過腫瘤，如果直接採用針扎取樣，血胸風險高，經與病患及家屬說明討論後，決定進行甲基藍定位手術，並在術中送冷凍切片，迅速確定是良性的肉芽組織，病患現已恢復出院，持續於門診接受追蹤。

連允昌指出，病患腫瘤位置在肺葉內深處，若採取內視鏡手術，較無法查看腫瘤確切位置，所以採取甲基藍定位方法，結合利用電腦斷層導引定位術，使用微小探針將甲基藍染劑施打在結節周遭，有利於外科手術能準確目視切除區域範圍，並使用楔狀切除術，較不影響正常肺部組織，對術後肺功能影響降低許多。