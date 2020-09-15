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秋老虎來了！ 高屏6縣市高溫特報 全台小心紫外線過量

聯合報 / 記者邱瓊玉/台北即時報導
氣象局表示，天氣晴朗炎熱，今天中午前後屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。台東縣，嘉義市地區，新竹縣、台南市、高雄市近山區或河谷為黃色燈號，請注意。圖/氣象局提供
氣象局表示，天氣晴朗炎熱，今天中午前後屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。台東縣，嘉義市地區，新竹縣、台南市、高雄市近山區或河谷為黃色燈號，請注意。圖/氣象局提供

氣象局表示，天氣晴朗炎熱，今天中午前後屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。台東縣，嘉義市地區，新竹縣、台南市、高雄市近山區或河谷為黃色燈號，請注意。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天各地大多晴朗無雲亦無雨，根據最新模擬顯示，今天(15日)至周五(18日)，鋒面由華中移出，並逐日南移至北部海面，台灣附近風向漸轉為溫暖的偏南風。

吳德榮說，今天至周四，各地天氣晴朗穩定，中午炙熱，高溫又升至36度以上，近午紫外線強、為「秋老虎」的天氣型態；午後山區仍有局部短暫陣雨或雷雨的機率，但機率則是逐日降低。

氣溫部分，北部23至36度、中部24至36度、南部24至36度、東部22至36度。週五雲量略增、氣溫仍偏高；水氣增多，大氣不穩定，午後山區局部陣雨或雷雨機率提高，並擴展至部分平地。 

吳德榮表示，周六（19日)、周日(20日)鋒面南下，北台天氣轉涼，其他地區也略下降；北部、東半部有局部陣雨或雷雨；其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨的機率，以午後機率較高，有較大雨勢，應注意。下週一(21日)鋒面東移，天氣逐漸好轉，花東及南部山區仍有局部陣雨。

吳德榮也提到，南海有熱帶擾動發展，儘管模擬位置及強度略有差異，模擬的行徑皆向西北西，通過海南島或其南方海面，登陸越南，對台無直接影響。模式模擬在南海擾動之後，菲律賓東方海面，另有熱帶擾動醞釀的跡象，屬末期的模擬、不確定性高，需持續觀察。

吳德榮 天氣動態 高溫

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