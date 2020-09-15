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藝術難與教育結合? 文化體驗教育媒合成功率不到四成

聯合報 / 記者陳宛茜／即時報導
文化部與雲門文化藝術基金會合作「雲門舞蹈蒲公英」文化體驗教育計畫，深入桃園復興區高義國小等偏鄉國小，合作舉辦舞蹈體驗教育。圖/文化部提供
文化部與雲門文化藝術基金會合作「雲門舞蹈蒲公英」文化體驗教育計畫，深入桃園復興區高義國小等偏鄉國小，合作舉辦舞蹈體驗教育。圖/文化部提供

文化部為促進文化藝術與教育資源整合，兩年前啟動文化體驗教育計畫，補助藝文團體走入校園或帶學生進入藝文場所，進行藝文體驗。此一計畫頗具創意，但審計部日前針對107、108年度的文化體驗教育計畫提報告，發現體驗課程與學校課程媒合率不到四成 。此外，參與學生偏重於國小階段，偏遠地區學校參與率亦偏低。

文化體驗教育計畫企圖讓藝文展演與學校課程連結，申請此計畫的藝文團體必須將展演內容轉化為教案，經補助結案者，審查通過後將教案上傳於「藝拍即合」網路平台，讓有興趣的學校教師申請，融入學校課程。但107年度文化體驗教育計畫獲文化部補助結案者共81件，僅47件於隔年上傳「藝拍即合」網路平台，其中30件媒合成功。總計媒合數占獲補助案件結案數未達四成。

「曉劇場」去年獲選為文化體驗教育團隊。曉劇場行政經理葉育伶認為，此一計畫透過共創平台協助藝文團隊和學校老師共同發展體驗內容，搭起文化藝術和教育的橋樑。但「曉劇場」將完成的教案放上「藝拍即合」網站後，迄今乏人問津。葉育伶透露，教案一學期至少四節課，不少合作過的國小向她反映，學生課業負擔已過度沉重，很難找到時間進行藝文體驗教育。

文化部則表示，將與教育部研商改善措施，包含簡化學校端申請流程、以短片和提供書面教案等方式增進學校教師對體驗課程的瞭解，優化媒合網站功能等。

此外，國高中學生與偏鄉學校參與率過低，也是藝文體驗教育的一大問題。根據審計部的統計，107、108年度參與文化體驗教育學校分別94校及121校，偏遠地區分別為24校與30校，占比均較全國偏遠地區學校比率32%為低。兩年度共10928人次參與文化體驗教育，其中國小學生占了88%，國高中占比為7.6%與3.7%。

文化部表示，政策推動之初，考量不同教育階段學習重點的差異，發展體驗內容以國小階段為主。文化部今年起與青少年表演藝術聯盟合作辦理戲劇體驗工作坊，邀請國高中師生參與；文化部亦將加強將藝文體驗機會引進偏鄉，如與雲門文化藝術基金會合作文化體驗教育計畫「雲門舞蹈蒲公英」，將舞蹈體驗課程帶到桃園等29所教育部認定之特偏、極偏之公立小學。

台中至善國中美術班教師蔡善閔則認為，國高中階段學生課業繁重，即使有彈性課程的時間，家長也偏向讓學生選讀與學科有關的課程如閱讀教育；加上申請新課程的行政繁瑣，導致國高中申請藝文體驗教育的意願低落。

文化部 劇場 偏鄉學校

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