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捷運上有位置卻總有人站著 網曝真相：不是博愛座的問題

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友發文詢問，表示自己剛剛坐捷運的時候發現，明明位子一堆但好多人站著，藉此詢問「搭捷運有位子但不坐的人在想什麼？」 記者胡瑞玲／攝影
有網友發文詢問，表示自己剛剛坐捷運的時候發現，明明位子一堆但好多人站著，藉此詢問「搭捷運有位子但不坐的人在想什麼？」 記者胡瑞玲／攝影

台灣博愛座的問題屢屢發生爭議，讓許多人就算看到大眾交通工具上有空的博愛位，也不太敢坐。日前就網友發文詢問，表示自己剛剛坐捷運的時候發現，明明非博愛座空位一堆但好多人站著，藉此詢問「搭捷運有位子但不坐的人在想什麼？

原PO於14日在PTT的八卦板上發文，並以「搭捷運有位子但不坐的人在想什麼？」為題，說明他一大早搭捷運的時候發現自己所處的車廂明明位子一堆，但好多人站著，讓他百思不得其解，想請藉此詢問網友「到底是為什麼啊？」

許多網友都認為很多的上班族都會坐一整天，所以想趁通勤的空檔站一下，「等一下要坐一整天站一下錯了嗎」、「平常坐太久想站一下」、「要坐一整天搭捷運站著正常吧」、「人家可能下一站就下車了」、「下一站就下車了，還要浪費力氣坐下再起身？」、「一下子就到站了不用坐」。

但也有留言針對博愛座的爭議，紛紛表示「怕被正義魔人拍片上網公審吧」、「博愛座沒年輕人敢坐」、「怕坐沒多久就被人叫起來讓座」、「坐下去～下一站刁民一樣叫你讓座」、「年輕人坐一般座位也會怕被公審」。

捷運 博愛座 PTT

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