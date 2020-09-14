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體驗人文風貌建築 高市民宿有百年古厝亮點

中央社 / 高雄14日電

高雄市有17家人文歷史風貌特色民宿。其中，左營蓮潭畔的百年古厝民宿，是現有保存較完整傳統閩式建築；另家民宿位於熱鬧崛江商圈一條不起眼巷弄中，有著鬧中取靜的悠閒舒適。

因應旅遊多樣化、自由行，以及體驗式深度旅遊蔚為風潮，民宿可提供旅行者不同體驗，高雄市政府觀光局配合民宿管理辦法修正，輔導有意設立民宿民眾，在都市計畫範圍內「具人文或歷史風貌區」、或依文化資產保存法指定或登錄歷史建築等設立特色民宿。

目前已有17家人文歷史風貌區特色民宿，以及29家眷村民宿設立，每家民宿各具不同風格。觀光局表示，人文歷史風貌區17家具特色民宿中，最有古味的有2家，位於左營蓮潭畔的百年古厝民宿，是高雄市現有保存較完整的傳統閩式建築，建於民國前二年(1909年)，至今已近110年歷史。

古厝坐落於巷弄間，保留了一對御賜的朱色大門，斑駁石塊壁上，鑲嵌著清晰亮彩的土壁貼磚，記憶長廊的拱門走道，主柱撐起的挑高閣樓，窗櫺雕建，令人發思古之幽情。

另家民宿座落於熱鬧崛江商圈一條不起眼巷弄中。進到巷子內，會先看見童話故事般的木柵門，還沒進門前，一窺有著簡單的庭院花草，是民宿主人精心設置的植栽，而用繽紛鐵製品擺列的民宿名字，簡單的設計卻又不失工業風的感覺，

這間民宿老屋也有50年以上的歷史，原是一般住家，因為民宿主人夫婦熱愛老宅，從小也有民宿夢，經過民宿主人夫婦巧手，將老屋整理得十分乾淨，這間座落於鬧區巷弄間歷史悠久、復古的老宅民宿，讓人有鬧中取靜的悠閒舒適。

另外，觀光局與文化局合作，在保存眷村文化與建築完整的左營區建業新村、鳳山區黃埔新村輔導29家眷村民宿設立，結合周邊優渥生活機能，如全台第一石城「鳳山縣舊城」、蓮池潭、龍虎塔、孔廟、半屏山自然公園、國定古蹟「鳳山龍山寺」、大東文化藝術中心、鳳儀書院，提供喜歡眷村老味道的旅人不同住宿體驗。

觀光局長周玲妏表示，隨近年來觀光旅遊趨勢改變，民眾外出旅遊住宿選擇，朝多元化與在地化演進，且為鼓勵青年創業，活化利用高雄具有人文或歷史資源老屋，提供旅行者不同體驗，觀光局公告旗津區全區、鹽埕區全區，以及鼓山區的哈瑪星為高雄市都市計畫範圍內人文歷史風貌區，都可申請民宿設立。

在公告範圍外有意申請民宿者，可提出地點半徑800公尺內具人文或歷史風貌區域佐證資料，經觀光局審查通過也可申請民宿設立；此外，依文化資產保存法指定或登錄古蹟、歷史建築、紀念建築、聚落建築群、史蹟及文化景觀，已擬具相關管理維護或保存計畫區域，同樣可申請民宿。

民宿 歷史建築 觀光局

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