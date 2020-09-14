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佳冬螯蝦池確診蝦疫 7千多斤成蝦遭銷毀
屏東縣動物防疫所配合農委會動植物防疫檢疫局，加強採樣監測螯蝦十足目虹彩病毒感染情形，然而卻在本月10日，驗出佳冬1處螯蝦場確診感染十足目虹彩病毒，經全蝦銷毀與消毒，共達1125公斤的蝦苗與7323台斤的成蝦遭銷毀。
屏東縣動物防疫所指出，屏東縣十足目虹彩病毒監測總計採樣送驗22場泰國蝦及7場白蝦池，結果全部呈現陰性，至於32場螯蝦池中，則有8場出現陽性。
對此，動防所強調，目前十足目虹彩病毒沒有特效藥，採預防為主，動防所也會持續監控疫情，並加強訪視工作。
另外，動防所呼籲，屏東縣養蝦業者應加強養殖場生物安全管控措施，倘若發現養殖池內的蝦子出現食慾減退、游出水面、靠岸、死亡等異常症狀，應盡速通報動防所，以釐清疾病發生原因，必要時將即時啟動處置措施，以避免疫情擴散。
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