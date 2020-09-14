佳冬螯蝦池確診蝦疫 7千多斤成蝦遭銷毀

公視家庭喜劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》演員黃姵嘉、張書偉、楊銘威及林筳諭（勇兔）都以一身休閒打扮，參加14日家扶發展學園的公益活動，與家扶孩子一起進行柚子DIY，演員們也贈送「拿破崙流沙鳳梨月餅禮盒」給家扶中心，呼籲民眾一起關懷弱勢兒童與家庭發展。

2020-09-14 16:33