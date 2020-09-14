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明起連三天注意 中部以北空品「橘色警報」
中部以北地區空品，明起連三天「橘警」！環保署空品監測網指出，明天環境風場轉為東南風，西半部風速偏弱，且北部至竹苗空品區受背風渦旋影響，汙染物不易擴散；午後因光化作用，西半部臭氧易上升。宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；雲嘉南空品區及馬祖、金門為「普通」等級；北部、竹苗、中部及高屏空品區為「橘色提醒」等級。
16日環境風場仍為東南風，西半部風速持續偏弱，中部以北及近山區位於下風處，擴散條件不佳，且受光化作用影響，午後臭氧易上升。宜蘭及花東空品區為「良好」等級；雲嘉南及高屏空品區為「普通」等級；北部、竹苗及中部空品區為「橘色提醒」等級。
17日環境風場為偏東南風至南風，中部以北及近山區位於下風處，擴散條件不佳，西半部受光化作用影響，午後臭氧易上升。宜蘭及花東空品區為「良好」等級；雲嘉南及高屏空品區為「普通」等級；北部、竹苗及中部空品區為「橘色提醒」等級。
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