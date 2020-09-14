北榮人道救援成功 疫情下越南女主播來台捐肝救女

台灣為人道救援打開邊境之門，再度展現在國際醫療上「Taiwan Can Help」。越南河內9個月大的薔薔（Tron Tron）因為膽道閉鎖導致肝衰竭，急需換肝。台北榮總基於人道救援，在衛福部、台灣駐越南辦事處等單位協助下，今年7月幫薔薔進行活體換肝手術，成功救回小生命。

台北榮總從2007年就開始協助越南河內兒童國家醫院進行肝臟移植手術教學，完成11例兒童活體肝臟移植。原本今年也預計前往四次，但在2月23日抵達越南後，台灣就發布限制醫事人員出國的禁令。因此當時完成兩例膽道閉鎖病童活體肝移植回國後，便不能再度前往。

北榮移植外科主任劉君恕表示，新生兒膽道閉鎖好發於亞洲，台灣發生率約六千分之一到三千分之一，越南也差不多，通常及早進行葛西氏手術，便可延緩換肝10到20年。但薔薔已經過了進行葛西氏手術的黃金時間擔心手術失敗，因此選擇直接換肝。

薔薔的媽媽、越南國家電視台女主播黎雲臺妝（LÊ VÂN ĐÀI TRANG）本來排定在之後的梯次等著幫薔薔換肝，但因為新冠肺炎疫情，一直等不到台灣團隊前往，於是興起大膽的想法：「或許可以到台灣治療。」

然而赴台灣治療，需要將近20萬美金，醫療費用龐大，還要隔離14天。為了救女，黎雲臺妝仍決定放手一搏，寫信向劉君恕求助。

劉君恕建議黎雲臺妝和先生在越南先與薔薔進行肝臟移植配對。雖然黎雲臺妝和先生的肝臟皆配對成功，但因為先生的肝臟較肥厚，難以放進僅9個月、6.5公斤的薔薔體內，因此最後仍選擇黎雲臺妝的肝臟進行活體移植。

同時，薔薔一家人也著手募款、申請醫療簽證，終於等到7月20日救援航班，薔薔在父母及外婆陪伴下來台，一下飛機，薔薔和媽媽便直接由救護車送到急診室接受新冠肺炎檢驗。

劉君恕說，薔薔送到北榮時已經很喘，檢驗一發現是陰性，馬上送到負壓加護病房；兩天後呼吸急促，又給予插管和呼吸器治療。由於情況危急，劉君恕當下決定，薔薔入境僅六天，7月26日便進行手術。因為等不及14天隔離期，團隊所有人員均穿上全套防護衣，更增加手術困難度。

當時薔薔抽出了1000毫升腹水，並由媽媽捐出左側葉肝臟20％，摘取手術時間約5小時，植入手術時間約8小時，終於成功完成手術，並於9月4日出院。

黎雲臺妝說，薔薔原本的膚色非常粉嫩，因為肝病發黃、發黑，現在膚色比來台灣之前淡了很多，希望再過兩個月就會回到原本的膚色。非常感謝所有人的幫忙，讓薔薔得以來台就醫。