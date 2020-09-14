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寒士慶中秋基隆送暖 手縫御守過香爐贈雙倍祝福

中央社 / 基隆14日電
人安基金會基隆平安站將舉辦「寒士慶中秋」活動，溫馨婦女會義工並縫製「月圓人安」御守，平安站長周泉宥（左）14日與溫馨婦女會長林淑姣（右）一同到代天宮幫御守過香爐，期盼透過神明加持，給予寒士雙倍祝福。 中央社
人安基金會基隆平安站將舉辦「寒士慶中秋」活動，溫馨婦女會義工並縫製「月圓人安」御守，平安站長周泉宥（左）14日與溫馨婦女會長林淑姣（右）一同到代天宮幫御守過香爐，期盼透過神明加持，給予寒士雙倍祝福。 中央社

人安基金會基隆平安站將舉辦「寒士慶中秋」活動，除發贈寒士物資，義工還縫製「月圓人安」御守，今天並邀請溫馨婦女會長林淑姣在基隆代天宮幫御守過香爐，呼籲大家支持活動。

林淑姣說，這次很開心能為寒士服務，溫馨婦女會邀請8名義工分工合作，從縫紉、打洞、穿洞再到打活結等，看似小小的御守，但製作過程其實非常細膩，每個御守都由義工細心縫製而成，希望帶給寒士平安及健康。

人安基金會基隆平安站長周泉宥表示，為了給寒士最深的祝福，平安站特地募集「月圓人安」御守，由義工們親手縫製，希望讓御守更有意義，並邀請林淑姣及婦女會姐妹一同前往大竿林代天宮幫御守過香爐，期盼透過神明加持，給予寒士雙倍祝福。

周泉宥說，人安基金會每年都會舉辦「寒士慶中秋」關懷活動，發送寒士就業包，內容物除有應景的月餅、柚子及民生物資，還幫忙打理門面，盼能順利面試成功，盡快回到社會正軌，獲得全新人生。

周泉宥表示，今年就業包中特別準備象徵「時來運轉」的手錶，目前尚缺270支，希望愛心人士一起認捐，每支新台幣100元。

他指出，24日將於基隆市光一路29號橋下運動休閒廣場舉辦「寒士慶中秋」活動，預計發放270份就業包，每份都會附上義工手做的「月圓人安」御守，邀請社會大眾有錢出錢、有力出力，一同共襄善舉。

義工 基隆 中秋

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