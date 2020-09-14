寒士慶中秋基隆送暖 手縫御守過香爐贈雙倍祝福
人安基金會基隆平安站將舉辦「寒士慶中秋」活動，除發贈寒士物資，義工還縫製「月圓人安」御守，今天並邀請溫馨婦女會長林淑姣在基隆代天宮幫御守過香爐，呼籲大家支持活動。
林淑姣說，這次很開心能為寒士服務，溫馨婦女會邀請8名義工分工合作，從縫紉、打洞、穿洞再到打活結等，看似小小的御守，但製作過程其實非常細膩，每個御守都由義工細心縫製而成，希望帶給寒士平安及健康。
人安基金會基隆平安站長周泉宥表示，為了給寒士最深的祝福，平安站特地募集「月圓人安」御守，由義工們親手縫製，希望讓御守更有意義，並邀請林淑姣及婦女會姐妹一同前往大竿林代天宮幫御守過香爐，期盼透過神明加持，給予寒士雙倍祝福。
周泉宥說，人安基金會每年都會舉辦「寒士慶中秋」關懷活動，發送寒士就業包，內容物除有應景的月餅、柚子及民生物資，還幫忙打理門面，盼能順利面試成功，盡快回到社會正軌，獲得全新人生。
周泉宥表示，今年就業包中特別準備象徵「時來運轉」的手錶，目前尚缺270支，希望愛心人士一起認捐，每支新台幣100元。
他指出，24日將於基隆市光一路29號橋下運動休閒廣場舉辦「寒士慶中秋」活動，預計發放270份就業包，每份都會附上義工手做的「月圓人安」御守，邀請社會大眾有錢出錢、有力出力，一同共襄善舉。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言