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又是桃園 本土登革熱增一例 7旬翁常跑三峽菜園種菜

聯合報 / 記者簡浩正／台北即時報導
疾管署防疫人員，至桃園市龜山區龍壽里進行孳生源查核。圖／疾病管制署提供
疾管署防疫人員，至桃園市龜山區龍壽里進行孳生源查核。圖／疾病管制署提供

衛福部疾病管制署今天宣布，台灣新增1例本土登革熱病例，為居住桃園市龜山區龍壽里70多歲男性；他雖常至三峽區山上一處菜園種菜，但疾管署初步推測感染地為桃園市龜山區，另外，因住處與日前桃園群聚活動地有差距，應非受群聚感染。

為防範疫情擴散，衛生單位已安排於個案住家及活動地進行孳生源清除、病媒蚊密度調查及緊急化學防治。

疾管署下午舉行臨時記者會，疾管署副署長莊人祥表示，該個案為居住桃園市龜山區龍壽里70多歲男性，9月8日出現忽冷忽熱、發燒症狀至診所就醫，因症狀持續且伴隨頭痛情形，9月11日再次就醫並轉診住院，9月12日肢體出現紅疹，醫院進行登革熱NS1快篩陽性後通報，經檢驗確診感染第一型登革熱。

莊人祥說，該個案近期無出國史，發病前活動地以桃園市龜山區住家及新北市三峽區五寮尖山一處菜園為主，另曾於8月29日至桃園市大溪區石門水庫溪洲山登山步道爬山，與桃園市本土登革熱群聚病例之活動地均無相關性。依據個案發病前活動史，初步推測感染地可能為桃園市龜山區，但不排除其他活動地有不顯性感染者。

莊人祥指出，個案目前仍在住院治療中，四名同住家人無疑似症狀，經快篩也都是陰性。但由於該個案感染的與日前群聚病例都為第一型登革熱，在未進行基因定序下，難以斷言是否為新發單獨個案。

疾管署統計，今年截至目前國內累計17例本土登革熱病例，16例居住桃園市（15例桃園區、1例龜山區），1例居住新北市；另累計58例境外移入病例，感染國家以印尼、菲律賓及越南等東南亞國家為多。

疾管署提醒，國內部分地區近期降雨機會增加，提醒民眾應落實「巡、倒、清、刷」，澈底清除環境積水容器，防範病媒蚊孳生。若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，請儘速就醫。

台灣新增1例本土登革熱病例，疾管署副署長莊人祥表示，該個案為居住桃園市龜山區龍壽里70多歲男性，初步推測感染地為桃園市龜山區。記者簡浩正／攝影
台灣新增1例本土登革熱病例，疾管署副署長莊人祥表示，該個案為居住桃園市龜山區龍壽里70多歲男性，初步推測感染地為桃園市龜山區。記者簡浩正／攝影

登革熱 石門水庫

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