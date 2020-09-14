《我的婆婆》演員做公益 邀眾關懷弱勢家庭

公視家庭喜劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》演員黃姵嘉、張書偉、楊銘威及林筳諭（勇兔）都以一身休閒打扮，參加14日家扶發展學園的公益活動，與家扶孩子一起進行柚子DIY，演員們也贈送「拿破崙流沙鳳梨月餅禮盒」給家扶中心，呼籲民眾一起關懷弱勢兒童與家庭發展。

在公益活動中，黃姵嘉、張書偉、楊銘威及林筳諭與學園內的孩子們一起大展創意，在柚子上畫上各具特色的五官、插上繽紛的羽毛，現場氣氛歡樂又溫馨。在分享柚子的創作理念時，楊銘威介紹他與家扶孩子的創作理念是「生病的柚子」，「因為柚子有畫上鼻水的痕跡」，沒想到遭孩子打槍說：「柚子沒有生病。」令現場眾人莞爾。

分享完柚子的創作理念後，黃姵嘉、張書偉、楊銘威及林筳諭致贈聯名「拿破崙流沙鳳梨月餅禮盒」給新北家扶中心。被問及與家扶孩子互動的感想？林筳諭直呼：「孩子們太可愛了，我也想要有自己的小孩。」

張書偉也表示，希望能有家庭和孩子，楊銘威聽了立刻反問：「你現在有對象嗎？我是不是很會問問題？」引起眾笑。張書偉則顧左右而言他，祝大家中秋節快樂。

主持人也在公益活動中提到，《我的婆婆》收視創下4.3新高，要開始準備男男吻。張書偉笑說：「已經在籌備，之後一定讓大家一起共享這份喜悅。」演員們也表示，《我的婆婆》還剩下10集，期待收視能再創新高。

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