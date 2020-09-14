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哪些運動最難防疫？專家教你看運動風險分級

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
在健身房獨立進行訓練，注意器材使用前後用酒精消毒，與人保持社交距離即可；但若在健身房上團體課，人數較多而難以保持社交距離，建議戴上口罩。 圖／本報資料照片
在健身房獨立進行訓練，注意器材使用前後用酒精消毒，與人保持社交距離即可；但若在健身房上團體課，人數較多而難以保持社交距離，建議戴上口罩。 圖／本報資料照片

籃球、棒球、網球都是國人喜愛的運動，你知道在奧委會分類中，這三項運動的疫情風險分屬種重不同等級，有不同的防處建議，民眾運動也可以參考，例如在健身房獨立進行訓練，注意器材使用前後用酒精消毒，與人保持社交距離即可；但若在健身房上團體課，人數較多而難以保持社交距離，建議戴上口罩

台灣運動醫學醫學會最近舉行學術論壇，聯新國際醫院運動醫學科主治醫師吳易澄整理國際權威單位及頂尖期刊的最新建議，歸納專業選手及一般運動愛好者在運動前中後的注意事項。

吳易澄指出，奧委會把不同運動項目的傳染風險分為三級，建議採取措施也不同。風險最高的第一級，主要是有密切接觸且缺乏保護性措施的運動，包括橄欖球、拳擊、柔道、空手道、跆拳道、摔角、籃球、足球等。奧委會建議，比賽前隔離14天且沒有任何症狀，或是比賽前至少兩套檢驗陰性的結果。

風險次高的第二級，是部分密切接觸、但可採取保護性措施或避免措施的運動，例如棒球、排球、游泳接力、羽毛球、自行車、鐵人三項、擊劍、體操。奧委會建議要調整比賽方式，採取降低傳染風險的預防措施，例如戴口罩，如果在休息室會接觸到其他人，也要採取保持社交距離、戴口罩等預防措施。

風險較低的第三級，是大部分獨立進行的運動，例如高爾夫、游泳、個人划船、保齡球、網球、滑板、田徑。奧委會建議，在當地政府及衛生單位的允許下，可考慮開放競賽。不過以台灣常見的馬拉松賽事為例，起跑點附近會比較擁擠，可能還是會需要戴上口罩，等到拉開距離才能拿下來。

一般民眾運動也可以參考這個風險評估原則，吳易澄舉例，在健身房運動時，如果是獨立進行訓練，那只要注意器材使用前後用酒精消毒，與人保持社交距離就可以了。但如果是在健身房上團體課，班上同學都是不特定人，人數較多而難以保持社交距離，建議最好還是戴上口罩。

吳易澄表示，N95口罩過濾率大於95%，有研究發現，過期11年的N95過濾率仍超過95%，尺寸不對的也有90%，但N95口罩令人呼吸困難，不適合運動時配戴。綁帶式外科口罩過濾率71.5%，低頭時過濾率略為下降，轉頭或抬頭時，過濾率增加。

至於最常見的耳掛式外科口罩，過濾率也有38.1％，雖然頭部上下看或左右轉動時，過濾率會下降10到15%，但防疫價值不容磨滅。吳易澄提醒大家，運動時如果不能維持社交距離，一定要記得盡量戴起口罩。

●安心運動需要注意的十件事：

・運動前：

要確認身體狀況，例如量體溫、注意有無咳嗽喉嚨痛等症狀。

保持清潔，落實濕洗手和乾洗手。

保持1.5到2公尺社交距離。

・運動中：

使用自己的毛巾水壺，勿使用別人的物品。

練習場地最好是室外場，換場時要清潔場地器材。

採取小組練習，建議選手教練工作人員小於十人。

減少非訓練人員進出。落實實名制登記。

・運動後：

要均衡飲食，增加免疫力，避免焦慮。

使用漂白水消毒環境，搭配紫外線殺菌輻射。

訂定周期化課表，安排訓練負荷與恢復階段。

社交距離 口罩 健身

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