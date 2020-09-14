80歲以上每5人有1人失智 高醫大推VR懷舊療法

銀髮海嘯來襲，失智長輩日增，衛福部委託台灣失智症協會調查，65歲以上每12人有1人失智，80歲以上提高到每5人有1人失智。高醫大神經科學研究中心要讓更多人對失智症有正確認知，發表微電影《藥藥欲試－進擊阿茲海默》，也推出虛擬實境（VR）「懷舊治療法」，將推廣到高雄市52個失智症照顧據點，為友善失智再跨出一大步。

高雄醫學大學神經科學研究中心主任楊淵韓說，藥物治療或非藥物介入，非藥物治療包括懷舊治療、園藝治療、寵物治療等，結合醫療與VR研發的新式懷舊治療法，融合想像力、互動性，VR記憶平台營造長者熟悉的懷舊場景，包含客製化相簿、農舍生活等，結合懷舊療法、客製化療程、數位化記憶重建模式，獲得更有效的非藥物治療效果。

楊淵韓說，認識與治療失智症積極度存有城鄉差距，都會區居民可接收的資訊較多，鄉間長輩可能因病識感不足，或家屬認知為正常老化不以為意，往往進到醫院時，已錯過早期治療黃金時機。

失智症是否存有遺傳因子？楊淵韓說，透過實驗調查，發現父母失智者，下一代失智比率有增高情況，女性比男性更明顯，高雄市大同醫院為確診為失智者的下一代做免費基因篩檢，但有危險基因不一定會得病，而是提醒好好保護自己。

關懷失智症的微電影《藥藥欲試-進擊阿茲海默》由中央研究院院士王惠鈞領導的團隊製作，楊淵韓擔任影片的科學顧問，強強聯手，讓更多人以淺顯易懂方式認識失智症。

製作團隊透過輕鬆有趣動畫，將艱難的科學知識簡化成淺顯易懂概念、圖表等資訊，讓觀眾以寓教於樂方式，獲得失智症相關知識，也讓民眾了解新藥研發的漫長過程與重要性，對失智症防治有更多理解。

高雄醫學大學校長鐘育志說，高醫大神經科學研究中心與中研院跨域合作，發展「VR懷舊療法」，透過虛擬實境，提供非藥物治療選擇。今年也與交大、中央大學合作，以「整合人工智慧與臨床大數據建構阿茲海默症精準醫療」獲科技部AI整合型計畫。