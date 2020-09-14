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路口大執法半月事故減半 林佳龍：執法宣導成全民運動

聯合報 / 記者彭宣雅/台北即時報導
交通部為提升駕駛人對路口行人路權及安全重視，同時促使駕駛人養成良好行車習慣，即日起至18日為交通安全週，向駕駛人宣導路口「慢、看、停」標準動作，落實「路口慢看停，行人優先行」。記者彭宣雅／攝影
交通部為提升駕駛人對路口行人路權及安全重視，同時促使駕駛人養成良好行車習慣，即日起至18日為交通安全週，向駕駛人宣導路口「慢、看、停」標準動作，落實「路口慢看停，行人優先行」。記者彭宣雅／攝影

大型車輛的內輪差及是視線死角，常造成意外發生。交通部為提升駕駛人對路口行人路權及安全重視，同時促使駕駛人養成良好行車習慣，即日起至18日為交通安全週，向駕駛人宣導路口「慢、看、停」標準動作，落實「路口慢看停，行人優先行」。

交通部今「汽車運輸業響應路口停讓行人」行動記者會，邀集各汽車運輸業代表於交通部簽署落實「路口停讓行人宣言」，號召所有運輸業及所屬從業職業駕駛人共同響應，加強駕駛人安全意識，保障行人行的安全，提升道路交通安全。

根據公路總局統計，9月1日起交通大執法，到13日止路口車禍受傷人數平均每日為358人；2020年1至7月714人；減少49.85%；2020年9月1至13日路口大執法取締件數平均每日為7458件；2019年3783件，增加97.14%。

交通部長林佳龍表示，從9月1日至13日，路口安全大執法有明顯成效，跟過去相比減少五成之多，可以看到交通大執法有其成效，這個月除了在路口安全大執法外，也推出交通安全周，因為學校開學，也是過去事故比較多的期間，搭配執法與宣導，希望能把路口安全，形成全民運動，希望未來能夠有效減少交通事故與傷亡人數。

至於違規的罰鍰是否提高？林佳龍表示，隨著立法院開議，都在研究中，有關於加重罰則，或者不良駕駛的退場機制等，會配合立法院會期研議，目前邀集各界參與檢討，並提出相關法案。

交通部長林佳龍。記者彭宣雅／攝影
交通部長林佳龍。記者彭宣雅／攝影

事故 立法院 林佳龍

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