雙鋼印口罩上線 國家隊善存科技日繳20萬片

國產醫用口罩17日起須印上防偽雙鋼印，全台首家雙鋼印口罩生產測試的口罩國家隊成員善存科技公司今天表示，生產測試順暢，原本每天需繳交6萬片實名制口罩，將提升至20萬片。

為防堵口罩混充事件，中央流行疫情指揮中心規定17日起國內醫用口罩須逐片標示MD（醫用，MedicalDevice縮寫）及Made In Taiwan（台灣製造）字樣防偽鋼印。

桃園市政府表示，位於龜山工業區的善存科技股份有限公司12日率先分配到4套可蓋雙鋼印的成人口罩模具，當晚進行生產測試，成為全台首家進行雙鋼印口罩生產測試的口罩國家隊。

桃園市長鄭文燦上午參訪善存科技口罩廠時指出，桃園市的口罩工廠都有列冊，針對產地疑慮，市府會加強源頭、流通及末端出售點的管理與稽查。

他說，國產平面醫用口罩應以鋼印標示「MD」及「Made In Taiwan」字樣的新制，桃園市政府會在17日前完成稽查，讓國產口罩成為消費者安心的選擇。

善存科技董事長阮登發表示，公司完全配合指揮中心的徵收政策，原本每天需繳交4到6萬片實名制口罩。

阮登發指出，配合新政策上路，目前新制MD、MIT鋼印產線的產能將優先全數提供政府實名制徵收使用，並配合中央需求動員廠內人力提升產能，預計每天上繳20萬片實名制口罩。