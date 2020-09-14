力世代全台巡迴講座起跑 青年以新創迎戰社會議題

「力世代職涯講座」台北場昨日舉行，主辦單位社企流盼為青年分享社創職場經驗、提出求職解方，並設計「挑戰賽」環節，讓與會者現場針對當代五大議題設計解方。既增進實務能力，得獎者更可加入林堉璘宏泰教育基金會「堉璘利他人才庫」，成為該計畫首批生力軍。

本系列講座分為北中南三場，由社企流、聯合報系願景工程、林堉璘宏泰教育基金會共同策劃。他們曾針對青年求職意向展開民調，結果顯示，四成七青年盼對社會產生正向影響，近七成五受訪者希望透過工作回饋社會。

社企流指出，力世代意即「願意起身改變，追求利己，也追求利他影響力」的當代青年。社企流執行長林以涵建議，有志投入社創領域者，需培養解決力、利他力、創新力、領導力、數位力；更要追求自我成長，積極主動且願意承擔，不吝與他人合作，學習面對挫折。

據林堉璘宏泰教育基金會助理執行長陳彥玲觀察，社會創新組織的主要困境為人力招募，一是大眾對「社創」認識不足，對求職者缺乏吸引力，薪資也有落差；二是有志投入該領域者，會擔心職涯發展受限。

陳彥玲指出，有意願以工作回饋社會的青年們，必須先了解自身關注的議題，踏實向目標族群、在地社群建立關係，接著引入「跨領域」思維，加強經營管理及倡議能力，才能站穩腳步。

聯合報系願景工程執行長羅國俊說，當代社會普遍存在年輕人不負責任、中老年人貪婪自私等迷思；但願景工程長年關注此現象，發現這些刻板印象並非事實。已有越來越多青年關注社會發展，退休族希望在人生下半場回饋社會。他直言，「不要用刻板印象看待世代差異。」

「不同世代，應互相學習彼此長處並引入所需資源，一起發揮利他精神。」羅國俊強調，本次聯合報系和社企流聯手發起民調並舉辦講座，便是為了破除世代迷思，促進世代理解。

昨日講座共邀請鮮乳坊社群經理袁嘉翎、第一社會福利基金會執行長賴美智等六位講者，分別以「青年世代」和「組織代表」兩種角度向與會者分享心法。

鮮乳坊曾在2018年普悠瑪列車事故後發起「捐血送牛奶」活動幫助傷者，當時主導此計畫的袁嘉翎原出身法律背景，求學時接觸社創領域，進而對鮮乳坊重視食安、小農權益的理念產生認同。

袁嘉翎認為，職場上不缺乏有理念者，但「有辦法堅持下去的人」，才能真正推動社會改變。

臺灣童心創意行動協會課程服務組成員李蘭婷也勉勵現場青年：「發揮影響力從自己開始，想要看到什麼改變，自己就要先成為那個樣子。」

她將改變（Change）、選擇（Choice）及挑戰（Challenge）稱為「影響力3C」守則，建議求職者們選擇自己認同的職涯，並積極迎接挑戰。

講座下半場則是「社創挑戰賽」，與會者吸收經驗後，現場對教育創新、食農創新、媒體識讀、弱勢就業、超高齡社會等五大議題設計解方。

競賽前兩名得主皆挑戰食農創新，冠軍團隊盼打造「風土餐桌」，促成都市人與土地產生連結；亞軍用科技結合有機農產品，設計餐桌上的「體驗經濟」，增進顧客對農產品的認同。

第三名團隊以超高齡社會為目標，提出「高齡者在地利他計畫」，由長者設計社區導覽及探訪行程，既促成他們找回自我價值，更靠人生經驗協助遊客認識鄉土。

本挑戰賽評審包含台灣而教教育基金會影響力發展部總監杜瀛、cofacts 共同發起人兼工程師郭冠宏、陽光社會福利基金會事業部經理楊智安等業界專家。

獲獎團隊將加入林堉璘宏泰教育基金會「堉璘利他人才庫」，成為該計畫首批生力軍，未來可參與人才庫提供的培育課程、交流活動等資源。

力世代職涯講座台北場雖於昨日落幕，十月二十日、十月二十二日仍分別有台中場、高雄場，活動皆為免費報名，詳情請上udn售票網。

【10/20台中場】力世代職涯講座：https://bit.ly/35yer7V

【10/22高雄場】力世代職涯講座：https://bit.ly/2Zy998L