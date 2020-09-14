快訊

李登輝與蔡英文父親關係好 朱高正：將來才能揭密

新增1境外移入 指揮中心1400臨時記者會說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

胖哥體重破百開會打瞌睡 減重後升官還交到女朋友

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
36歲黃先生是嚴重肥胖症患者，一年減去75公斤，重量等同他身旁的礦泉水。記者徐白櫻／攝影
36歲黃先生是嚴重肥胖症患者，一年減去75公斤，重量等同他身旁的礦泉水。記者徐白櫻／攝影

高雄市36歲黃先生一年多前體重163公斤、BMI值高達54，上班時常打瞌睡影響工作品質，擔任副主管多年無法升官，後來考量身體健康就醫接受縮胃手術，一年內減去75公斤，順利升職也交到女朋友。義大醫院亞洲肥胖醫學研究中心主任宋天洲表示，重度與超級肥胖者內科慢性疾病患病率是一般人的2至5倍，死亡率也相對來得高，2025年，台灣的重度肥胖人口會超過50萬人。

黃先生在傳統產業工作，大學離家後體重開始失控，最誇張時期一年胖十幾公斤，健檢單上滿滿紅字，在體重達到163公斤時前往醫院接受腹腔鏡袖狀胃切除手術，術後擺脫呼吸中止症及脂肪肝等病況。黃先生說，以前身材像米其林，衣服都要穿6XL，上班昏昏沉沉，睡覺打呼聲像大卡車輾過，要交女朋友也被質疑，「這麼胖會不會活不久」，所幸減重後順利升官也找到女朋友。

BMI值大於35的人稱為重度肥胖、BMI值超過50則是超級肥胖。義大醫院亞洲肥胖醫學研究中心主任宋天洲表示，台灣流行病學統計，2016年重度肥胖盛行率1.6%，以此推估，2025年會超過50萬人；BMI愈高死亡率愈高，BMI值若超過40，死亡率是標準體重人的2倍以上，其他肥胖相關疾病的危險值則是2至5倍。

肥胖會伴隨的疾病很多，義大醫院今天成立「亞洲肥胖醫學研究中心」，跨專科與跨領域進行全方位整合，以資源共享方式延續減重醫療在臨床及學術研究領域的能量。

高雄義大醫院的臨床病例已經累積滿5千例，今天成立亞洲肥胖醫學研究中心，未來針對肥胖患者進行整合性研究。記者徐白櫻／攝影
高雄義大醫院的臨床病例已經累積滿5千例，今天成立亞洲肥胖醫學研究中心，未來針對肥胖患者進行整合性研究。記者徐白櫻／攝影

肥胖 義大 死亡率

延伸閱讀

脂肪肝上身不自知！一場檢測高達72.5%都有 醫師給建議

Lovelyz 李美珠陷性騷擾爭議　節目制作組發文道歉

台中人氣診所開設胃鏡減重門診 減重無需住院動刀

不復胖比減重更難！41歲辣媽分享簡單好實行的不復胖飲食習慣

相關新聞

科學家用 VR 模擬「交換身體」實驗 一探自我意識與身體間的聯繫

許多影視作品中都會出現「交換身體」的橋段，雖然現實中並未曾出現實際案例，但最近科學家進行了類似的實驗，發現當身體「交換」時，人的記憶和自我意識都會出現一些變化，就好像你的大腦正在嘗試適應對新身體的認知一樣...

要下大雨啦！中央氣象局針對北北基發布大雨特報

中央氣象局表示，對流雲系發展旺盛，今(14)日台北市山區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率；連日降雨，山區請注意坍方及落石...

健保滿意度近9成 陳時中讚：證明台灣真的是有政府、會做事

行政院長蘇貞昌今早出席全民健康保險25周年活動時表示，健保署讓大家看病好、資料好，還可以抓到沒有遵守防疫規範趴趴走的人，...

吳德榮：明起秋老虎來了！白天高溫如夏 午後熱對流旺盛

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天(14日)晨北海岸有局部陣雨，宜花交界處亦有...

七月看到鬼？ 藥物不良反應引幻覺

一名婦女焦急的前來藥局窗口詢問，述說媽媽這幾天吃了醫師新開的藥，兩天之後就一直提醒她說：「地上有很多水，要小心走路」，但...

類固醇就算短期用 三種風險仍升高

類固醇俗稱「美國仙丹」，在癌症、如風濕免疫等全身性發炎疾病，扮演重要的角色，甚至在新冠肺炎等傳染性疾病，也可減少死亡率和...

80歲以上每5人有1人失智 高醫大推VR懷舊療法

銀髮海嘯來襲，失智長輩日增，衛福部委託台灣失智症協會調查，65歲以上每12人有1人失智，80歲以上提高到每5人有1人失智...

罕見天文現象「藍月」10/31萬聖節神秘登場

台北市天文館表示，10月31日萬聖節當晚將出現罕見天文現象「藍月」，也就是同個月份中的第2次滿月；雖然叫藍月，但顏色仍是...

勞動部「FUN年祭」開紅盤 展現在地產業能量

勞動部高屏澎東分署近年透過在地培力計畫，打開在地產業能見度，提升就業機會，今年更別具巧思結合國際旅展，規畫「展中展」，幫...

胖哥體重破百開會打瞌睡 減重後升官還交到女朋友

高雄市36歲黃先生一年多前體重163公斤、BMI值高達54，上班時常打瞌睡影響工作品質，擔任副主管多年無法升官，後來考量...

工人遭2鋼筋插入就醫 意外發現腫瘤手術切除

嘉義縣大林鎮一名張姓男建築工今年7月初工作時，不慎從高處摔落，遭2條80公分的鋼筋穿過胸腔及臀部，經大林慈濟醫院醫師搶救...

北市驗中秋月餅及烤用食材 1件農藥超標、3件標示不清

中秋佳節即將到來，為讓民眾安心食用月餅及開心烤肉，北市衛生局8月起進行月餅產品及烤肉用食材抽檢，總計抽驗116件產品，檢...

熱門新聞

療效剩八成！杏輝六款藥回收 包括治療痘痘與痔瘡軟膏

中年男為降血脂猛吃麥片尿酸飆 醫嘆得不償失

全世界銷售量最高的威士忌 是哪個品牌？

一張圖看天氣！周一起雨勢減緩 周末變天又下雨變涼

韓式銅盤烤肉＋自助吧吃到飽299！年糕、炸醬麵無限吃

蒜價飆漲 林佳新發出不自殺聲明指背後有黑手

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。