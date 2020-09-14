胖哥體重破百開會打瞌睡 減重後升官還交到女朋友

高雄市36歲黃先生一年多前體重163公斤、BMI值高達54，上班時常打瞌睡影響工作品質，擔任副主管多年無法升官，後來考量身體健康就醫接受縮胃手術，一年內減去75公斤，順利升職也交到女朋友。義大醫院亞洲肥胖醫學研究中心主任宋天洲表示，重度與超級肥胖者內科慢性疾病患病率是一般人的2至5倍，死亡率也相對來得高，2025年，台灣的重度肥胖人口會超過50萬人。

黃先生在傳統產業工作，大學離家後體重開始失控，最誇張時期一年胖十幾公斤，健檢單上滿滿紅字，在體重達到163公斤時前往醫院接受腹腔鏡袖狀胃切除手術，術後擺脫呼吸中止症及脂肪肝等病況。黃先生說，以前身材像米其林，衣服都要穿6XL，上班昏昏沉沉，睡覺打呼聲像大卡車輾過，要交女朋友也被質疑，「這麼胖會不會活不久」，所幸減重後順利升官也找到女朋友。

BMI值大於35的人稱為重度肥胖、BMI值超過50則是超級肥胖。義大醫院亞洲肥胖醫學研究中心主任宋天洲表示，台灣流行病學統計，2016年重度肥胖盛行率1.6%，以此推估，2025年會超過50萬人；BMI愈高死亡率愈高，BMI值若超過40，死亡率是標準體重人的2倍以上，其他肥胖相關疾病的危險值則是2至5倍。