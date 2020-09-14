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罕見天文現象「藍月」10/31萬聖節神秘登場
台北市天文館表示，10月31日萬聖節當晚將出現罕見天文現象「藍月」，也就是同個月份中的第2次滿月；雖然叫藍月，但顏色仍是正常滿月的樣子，不會變藍色。
天文館助理研究員李瑾告訴中央社記者，所謂「藍月」是指一個月當中的第2次滿月，這種「藍月」俗稱源自於1946年「天空與望遠鏡雜誌」（Sky &Telescope）編輯所撰寫的文章。
李瑾表示，今年10月滿月將出現在10月2日凌晨5時，以及31日晚上10時，即萬聖節當晚的滿月就是「藍月」。只要天氣夠晴朗，視線不要被遮蔽，不需任何特殊的天文設備就可觀賞。
李瑾表示，一個月內見到兩次滿月的情況很少見，因為滿月之間約間隔29.5天，每2年至3年才會出現一次藍月。另外，藍月雖然叫藍月，但外觀仍是正常滿月的樣子，不會變藍色。
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